Das Festkomitee Essener Karneval sagt alle durch den Stadtverband organisierten Saalveranstaltungen für die Session 2020/2021 ab.

"Die Anordnungen unserer Landesregierung und die damit verbundenen Einschränkungen lassen die kostendeckende Durchführung der geplanten Saalveranstaltungen nicht zu", bedauert Oliver WeißGeschäftsführer und Medienbeauftragter.

Sturm aufs Rathaus fällt auch aus

Betroffen sind folgende Veranstaltungen: Prinzipiade am 14. November, Kinderprinzipiade am 15. November, "Närrisches Rathaus" am 10. Januar und "Sturm auf das Rathaus" am 11. Februar. Für die Open Air-Veranstaltungen "Hoppeditzerwachen" am 11. November und den Rosenmontagszug in Rüttenscheid am 15. Februar entwickelt das FEK aktuell Sicherheits- und Hygienekonzepte in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Allgemeine Verwaltung, Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung.