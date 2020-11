Spendenmarathon der besonderen Art: "Rolli Rocker" und "HAMMER-WERNER" hatten zur "Chopper Challenge" aufgerufen. Die Strecke führte von der Hochschule Ruhr-West in Mülheim bis zum Elternhaus der Essener Elterninitiative für krebskranke Kinder am Uni Klinikum in Essen, das beide mit dieser Aktion unterstützen wollten.



Unterwegs schlossen sich den beiden Mülheimer Urgesteinen und ihren Boliden immer mehr Unterstützer auf zwei und vier Rädern an. Und bis zum Ende des "Renntags" selbst zeigte die Spendenuhr schon stolze 600 Euro. Im weiteren Verlauf der Spendenaktion kamen schließlich 2.000 Euro zusammen, um den Betrieb des Elternhauses zu unterstützen, in dem Eltern wohnen können, die ihre Kinder während der Krebstherapie am Klinikum begleiten.

Der Schreibtisch-Truck kommt unter den Hammer



Und so freuten sich Vereinsvorsitzender Peter Henning und Pressereferentin Lara Krieger auch sehr, als "HAMMER-WERNER" und "Rolli Rocker" zur symbolischen Scheck-Übergabe ins Essener Elternhaus kamen. Von beiden erfuhren sie dann auch prompt, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage der "Chopper Challenge" geben wird. Und nicht genug: Noch in diesem Jahr soll ein ganz besonderes Exponat zugunsten des Elternhauses versteigert werden – "HAMMER-WERNERS" Schreibtisch-Truck, den er liebevoll aus Auto-Altteilen zusammengedengelt hat.

"Schon vor über 20 Jahren wollte jemand mir das Ding für damals 300 Mark abkaufen. Aber ich wollte mich nicht davon trennen. Für das Elternhaus und seine wertvolle Arbeit will ich meinen Truck aber nun 'unter den Hammer bringen'. Mindestgebot: 250 Euro" betont Werner Schmidt alias "HAMMER-WERNER".