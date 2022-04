Wer kennt ihn nicht, den Stress im Alltag? Der muss nicht immer durch die Arbeit ausgelöst werden. Auch Krankheiten können Stress verursachen. Doch dem kann man entgegenwirken, indem man achtsamer lebt. Wie das geht, vermittelt der Kurs "MBSR - Stressbewältigung durch Achtsamkeit" im VKJ-FBS-Bewegungsraum an der Brunnenstraße 29 (Essen-Südostviertel).

MBSR (Mindfulness-based stress reduction) ist ein alltagstaugliches, weltanschaulich neutrales 8-wöchiges Gruppen-Programm zur Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Der Kurs wird von Beate Lamm, Diplom-Pädagogin und MBSR-Lehrerin, geleitet und kostet 335 Euro. Der Kurs ist nach §20, Abs.1, SGBV zertifiziert und wird von vielen Krankenkassen bezuschusst. Anmelden kann man sich bis zum 14. April. Die Treffen finden ab dem 26. April dienstags von 18 bis 20.30 Uhr statt.

Am Samstag, 4. Juni, findet der Kurs an einem „Tag der Achtsamkeit“ von 9 bis 16 Uhr statt. Kurs-Inhalte sind Achtsamkeitsübungen im Sitzen, Gehen und Liegen, achtsame Körperarbeit und sanfte Dehnungsübungen sowie Kurzvorträge und Gruppengespräche zu Schwerpunktthemen wie z.B. Umgang mit Stress oder Schmerzen und mit schwierigen Gefühlen. Zu Hause praktizieren die Teilnehmenden mit Unterstützung von CDs die Übungen regelmäßig.

Interessierte melden sich zu einem persönlichen Vorgespräch an, erst danach erfolgt die verbindliche Anmeldung. Anmeldung (Kurs-Nummer: 221-2.241, Anmeldeschluss: 14. April) unter Tel. 0201/846 35 77 oder online unter: www.vkj.de/kurse