Der Girls Day findet in diesem Jahr am 26. März statt. Bei den DARC e.V. Ortsverbänden Essen-Haarzopf und Ruhrgebiet, I.Weberstraße 28, ist der Girls Day aber bereits am 21. März, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr.

Die Frauen des Deutschen Amateur Radio Clubs (DARC e.V.) zeigen interessierten Mädchen ab 14 Jahren an diesem Tag die Welt des Amateurfunks. Neben einem kleinen Vortrag zum Amateurfunk, haben die Mädchen die Gelegenheit, sich selbst am Lötkolben auszuprobieren, und kleine Schaltkreise zu fertigen.

„Getreu unserem Motto: Keine Langeweile mit technischen Geräten, möchten wir der weiblichen Jugend die Technik näherbringen und sie an der Faszination von elektronischen Geräten teilhaben lassen“, erklärt Carmen Weber, Frauenbeauftragte des DARC Distriktes Ruhrgebiet und stellv. Ortsverbandsvorsitzende des Ortsverbandes Ruhrgebiet. Seit vielen Jahren ist sie engagierte Funkamateurin und erreicht die ganze Welt, ob kleine Inseln im Pazifik oder in den Weiten der USA. Nicht nur das Funken an sich gehört zu unseren Aktivitäten, auch der Bau und die technischen Finessen eines Funkgerätes sowie dazugehöriger IT-Hard- und Software sind gefragt. Für viele Funkamateure ist das Hobby der Einstieg in einen technischen Beruf wie Elektroingenieur oder auch Software Entwickler.

Interessierte können sich bis zum 12. März anmelden

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Carmen Weber per E-Mail unter dm4eax@darc.de bis zum 12. März an. Aufgrund der Kapazität ist die Teilnehmerzahl auf 10 beschränkt.