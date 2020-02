Fortuna Bredeney, der familiäre und sympathische Fußballverein im Essener Süden, geht neue Wege, damit Freunde, Fans und Mitglieder ihre Sympathie mit dem Verein bekunden können.

Der Verein hat in dieser Woche einen eigenen Fanshop eröffnet und bietet dort in fünf verschiedenen Kategorien Fanartikel an.

Wer sich dafür interessiert, der kann sich das Angebot gerne einmal im neuen Fanshop anschauen, der direkt über die Homepage von Fortuna Bredeney erreichbar ist -> Klick.