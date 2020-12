27.488 Euro ... Eine außergewöhnliche Spendenaktion im Herzen des Ruhrgebiets bricht alle Rekorde. Bei der Aktion "Swim for Kids" durchquerten im Sommer 15 Profi- und Hobbyathleten den Essener Baldeneysee und brachten so diese Spendensumme zusammen.

"Unser Ziel, den kompletten Baldeneysee mit einer Länge von 7,5 Kilometer zu durchqueren und pro Kilometer Spenden zu sammeln, war anspruchsvoller und mühsamer als gedacht", resümiert Jörn Schulz, Vorsitzender des Vereins "Be Strong for Kids". Sogar eine Weltmeisterin war mit im Team: Isabell Härle. Doch auch sie war zuvor in offenen Gewässern noch nie länger als 3,5 Kilometer geschwommen.

Saisonhöhepunkt für Schwimmer

Auch weil coronabedingt alle anderen Wettkämpfe der Athleten ausgefallen sind, war die Aktion für alle eine Herausforderung und sportlich der absolute Saisonhöhepunkt. Doch es ging um noch viel mehr: Alle waren getrieben vom Willen, diese Distanz für die kranken Kinder zu schaffen.Über zu wenig Motivation seitens der Zuschauer konnten sich die Sportler nicht beklagen: Circa 80 Menschen waren allein am Start anwesend und schickten die Schwimmer mit einem kräftigen Applaus auf die Strecke. "Für mich als Gründer von Be Strong for Kids war es eine der emotionalsten Veranstaltungen seit der Gründung des Vereins vor vier Jahren", erklärt Jörn Schulz.

Beflügelt und glücklich

"Was mich so sehr beflügelt, dankbar und auch heute noch überglücklich macht, ist, dass die BSFK-Familie weiter stetig wächst und mit ihr auch der Idealismus und die Überzeugung, dass man gemeinsam so unendlich viel erreichen kann", schwärmt Schulz.Von Anfang an war klar, dass jeder Kilometer zählt und alle gemeinsam als Team ankommen. Dass die Spendensumme mit über 27.000 Euro allerdings so hoch ausfallen würde, damit hatte beim Start noch niemand gerechnet.

"Mit den Spendengeldern haben wir bereits viele Sportmaterialien im Wert von 10.000 Euro für die Sporttherapie auf der neuen Krebsstation „AYA“ am Universitätsklinikum Essen bestellt und überreicht. Dazu zählen u.a. ein spezielles Kinderergometer und ein Stepper, die beide für große Begeisterung bei den Kindern sorgen", berichtet Jörn Schulz.

Bewegung und Spiel für Kinder

"Bewegung, Spiel und Sport ist auch während einer onkologischen Behandlung sinnvoll", erklären die verantwortlichen Ärzte und Bewegungstherapeuten der Sporttherapie der Kinderheilkunde III des Essener Uniklinikums. Für krebskranke Kinder sind durch die Krankenhausaufenthalte, die intensive medizinische Behandlung und die erhöhte Infektanfälligkeit die Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Die Folgen der langen Liegezeiten im Bett sind unter anderem die Abnahme der körperlichen Fitness. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass angepasste Sportprogramme positive Auswirkungen auf die körperliche und psychische Verfassung der Kinder haben können.Zudem erhielt das Franz-Sales Haus gefördert durch Be Strong for Kids eine Therapieschaukel und eine Rollenrutsche."Zusätzlich werden wir selbst unser Kursprogramm erweitern und ein wöchentliches Tanz- und Musikprojekt im städtischen Kinderheim Funkestiftung, unserem neuen Kooperationspartner in Essen-Bredeney, ins Leben rufen", erklärt Jörn Schulz die weiteren Planungen.