Rund-um-die-Uhr Einsatz

Leuchtende Augen bekamen die Mitarbeitenden der Essener außerklinischen Intensiv- und Beatmungseinrichtungen Bärenfamilie und 365 Grad. Die Pflegekräfte, die sich rund um die Uhr um schwerstkranke Kinder und Erwachsene kümmern, durften sich über 120 liebevoll zusammengestellte Frühlingsgrüße vom CJD Zehnthof Essen freuen.

„Wir haben von dem großen Rund-um-die-Uhr Einsatz der Mitarbeitenden dieser Intensivpflegeeinrichtungen gehört und wollten ihnen gerne eine Freude machen“, berichtet Martina Witzig, Standortleiterin des CJD Zehnthof Essen.

Blumenduft nicht für alle gut

„Am liebsten hätten wir natürlich auch den kleinen Patienten einen ersten Frühlingsboten ins Zimmer gebracht, aber der intensive Blumenduft könnte für die schwerkranken Kinder eher belastend sein“, ergänzt Birgit Braun, Vorstandsmitglied der van Eupen Stiftung. Birgit Braun ist seit vielen Jahren eng mit dem Zehnthof verbunden und hat Materialien, Blumen und Zubehör für die Bastelaktion über die Stiftung gespendet.

Wunderbar, vielen Freude bereiten zu können

Zusammengestellt wurden die kreativen Gestecke von Ausbilderinnen des CJD Zehnthof Essen, dem Sozial- und Bildungsunternehmen in Essen-Kray, Britta Mehnert und Petra Cermakowa. „Es ist wunderbar, dass wir gemeinsam so vielen Menschen in Essen eine Freude machen können“, erzählt sie begeistert.