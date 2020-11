Das Leiden der Fitnessstudios geht weiter

Die Mitglieder sind auf Entzug!

Eigentlich sollen die Studios nur kurz, bis zum 30.11 geschlossen werden.

Jetzt ist eine Wiedereröffnung auch im Dezember nicht in Sicht.

Es wird eng für die Studios, da die Kosten für Mieten und Leasing weiterlaufen. Im Dezember und Januar gibt es die meisten neuen Verträge der Studios.

Erwartet wird ein Mitgliederverlust von 15%, in Personen rund 1,6 Millionen.

Da helfen auch nicht die Online Kurse, die manche Studios anbieten.

Im Grenzgebiet zu den Niederlanden, weichen Deutsche bereits auf die dort geöffneten Studios aus.

Bewegungsmangel im Home-Office ist sicher ein Grund, auch der Muskelabbau beim „Starken Geschlecht“ ist zu erkennen. Da hilft auch nicht der Wochenendeinkauf für die Familie.

Wer hätte gedacht, dass die Fitness in Deutschland so gefragt ist.