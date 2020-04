Berthold Barth ist Essener, Familienvater, Ehemann, Hundebesitzer und - selbstständig. Eine Kombination, die in Zeiten von Corona eine echte Herausforderung darstellen kann: “Ich habe schon festgestellt: Wir sind das Epizentrum in dieser Krise.”

“Zusätzlich haben wir in Kürze noch einen Umzug nach Bredeney vor der Brust”, berichtet Barth, der im Südostviertel lebt. Als Agile Coach und Unternehmensberater begleitet er in seinem Arbeitsalltag Unternehmen bei der agilen Transition: "Ich versuche die Unternehmen dabei zu unterstützen, die Arbeitswelt effektiver und menschengerechter zu machen. "Doch von Arbeitsalltag herrscht derzeit keine Spur. Wenn Barth sonst zu Kundenterminen vor Ort aufbricht, um Workshops beispielsweise zur Unternehmensvision zu gestalten und zu moderieren, sitzt er nun in seinem Arbeitszimmer und versucht diese Termine remote, also "aus der Ferne" über Laptop und Smartphone zu machen. Zusätzlich entwickelt er Schulungen und Events rund um das Thema Remote Agile, denn derzeit stünden viele Firmen vor der Frage, wie sie die digitale Zusammenarbeit gestalten können, berichtet Barth. “Die Situation ist superspannend. Ich versuche das Beste daraus zu machen.” Neu ist vor allem, dass nun auch seine Kunden im Homeoffice, also am Heimarbeitsplatz, sind. Workshops vor Ort entfallen und werden aus verschiedenen Gründen auch nur in begrenztem Umfang digital aufgefangen. So sind dem Essener fast alle Kunden weggebrochen. “Als externer Berater ist man der Erste, an dem gespart wird. Viele meiner Kunden mussten Kurzarbeit für die eigenen Leute anmelden oder warten selbst auf das Geld ihrer Kunden”, stellt er den negativen Kreislauf der aktuellen Wirtschaftslage dar.

Über die Jahre hat Berthold Barth jedoch die agile Community (Anm.: Gemeinschaft) in Essen und dem Ruhrgebiet maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. Auf die Mitglieder dieser Formate, zu denen beispielsweise auch der Essener Scrum-Tisch gehört, unterstützen sich, nicht nur zu Corona-Zeiten, gegenseitig. “Der Zusammenhalt ist toll. Es sind viele dabei, die sagen “Lass uns gemeinsam überlegen , wie es weitergehen kann””, freut sich der agile Coach. In den Firmen nimmt er das teilweise anders wahr. “Informelles passiert nur noch aktiv”, beschreibt er die Konsequenzen, wenn das zufällige Treffen in der Kaffeeküche entfällt. Dadurch sinkt auch das Innovationspotential eines Unternehmens, welches häufig erst durch Austausch entsteht. “Konzentration ist im Homeoffice einfach. Kollaboration ist jetzt das Schwierige. Viel Arbeit findet zwischen Menschen statt und ist jetzt so nicht möglich”, findet Barth und passt kurzerhand sein Geschäftsmodell an. Nun berät er Firmen zu Fragestellungen rund um die virtuelle Zusammenarbeit, denn diese realisieren die Herausforderungen, die über das Bereitstellen und Nutzen neuer Technologien hinausgehen, nur langsam. Mitarbeitende bräuchten einen Sinn in ihrer Tätigkeit, um auch zuhause produktiv zu arbeiten und gleichzeitig müssten auch die Prozesse die flexible Arbeits- und Lebensgestaltung zu lassen, findet Barth. Einmal täglich telefonieren mit den Kollegen reiche dafür nicht immer aus. “Die Situation lädt zu Prokrastination und Isolation ein”, glaubt Barth und sieht die Ursache im Verschmelzen von Freizeit, Kinderbetreuung, Hausarbeit und beruflicher Heimarbeit, “Das sind mehrere Vollzeitjobs gleichzeitig. Nach einer Woche hat man da Leute, die die an der einen oder anderen Stelle ausklinken.” Dem könnten Unternehmen entgegenwirken, indem sie ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, offen mit der privaten Situation umzugehen und Führungskräfte beispielhaft vorangehen. Erste Firmen machen es vor: Dort ist es in Ordnung, wenn die Kinder bei der Videokonferenz ins Bild springen, weil sie sehen möchten, was Papa oder Mama da machen. Auch Blockerzeiten im Kalender, um die Familienzeit zu gestalten oder das spätabendliche Arbeiten gehören derzeit zu den verbreiteten Arbeitsformen. Wer jedoch das Gefühl hat, für seinen Arbeitgeber wie gewohnt funktionieren zu müssen, dem wachsen die Probleme leicht über den Kopf. Viele hätten Angst ihren Job zu verlieren, wenn sie ihr Unternehmen offen über die persönlichen Herausforderungen informierten, so glaubt Barth. “Da zieht irgendwann der Job den Kürzeren, denn Kinder haben keinen Aus-Knopf.” Er rät Führungskräften zu einem transparenten Umgang mit der aktuellen Mehrfachbelastung und zu Vertrauen in die Mitarbeitenden.

“Außerdem ist es sinnvoll, gemeinsame, virtuelle Mittagspausen im Team einzuplanen oder

auch mal nur telefonisch zusammenarbeiten. Ähnlich wie im Büro, kann man darin Schweigephasen haben, aber Fragen direkt adressieren”, schlägt Barth vor, der selbst nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet und seine Erkenntnisse gerne teilt, “Wir sitzen alle in einem Boot, vielleicht kann man mal etwas ausprobieren aus einem anderen Kontext. Die Situation ist auch eine Chance. In dieser Situation gibt es keine Chefetage - Alle sind gleich weit voneinander entfernt und es sollten die Personen miteinander sprechen, die das Projekt oder Thema am besten voranbringen.”