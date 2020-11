Die EWG - Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat im Rahmen ihre Auslandsaktivitäten kürzlich an der Energiefachmesse „Renewable Energy Industrial Fair (REIF)“ in Koriyama-City, in ihrem Schwerpunktland Japan, teilgenommen – vor Ort und digital von Essen aus.

Die Essener Wirtschaftsförderer waren dabei am physischen Gemeinschaftsstand des Landes NRW mit einem eigenen Messestand vertreten. Der NRW-Auftritt ist der einzige ausländische Gemeinschaftsstand, der dieses Jahr an der REIF 2020 teilnahm. Die Essener „vor Ort-Präsenz“ wurde aufgrund der Reisebeschränkungen von einem Mitarbeiter der Stadt Koriyama betreut, der in der Vergangenheit mehrfach die Ruhrmetropole besuchte und in engem Austausch mit der EWG steht. Ergänzt wurde dies von einem virtuellen Messestand, der von Essen aus begleitet wurde.

Interessierte können diesen unter https://reif2020.nrw/ewg/ noch bis Ende des Jahres 2020 besuchen.

Wasserstoff im Fokus

Im Fokus der Messepräsenz stand das Thema Wasserstoff: Ziel war es, dem internationalen Fachpublikum die Stadt Essen als bedeutenden Energie- und Wasserstoff-Standort zu präsentieren. Im Rahmen der Energiemesse tauschte sich EWG-Geschäftsführer Andre Boschem persönlich mit dem Bürgermeister von Koriyama, Masato Shinagawa, aus.

„Essen verbindet eine langjährige Kooperation mit der japanischen Stadt Koriyama“, sagt Andre Boschem. „Deshalb ist es wichtig, gerade während der Corona-Pandemie diesen guten Kontakt kontinuierlich zu pflegen. Ich freue mich sehr über den Austausch mit Bürgermeister Masato Shinagawa im Rahmen der REIF.“ Auch in diesem Gespräch stand das Thema Wasserstoff im Mittelpunkt. Die beiden städtischen Vertreter wollen die Kooperationspotenziale zwischen japanischen und Essener Unternehmen in Bezug auf Wasserstoff-Technologien weiter voranbringen.