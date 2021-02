Die Albert Einstein Realschule (AES) ist unter neuer Leitung: Dr. Kerstin Sperling-Ischinsky hat jetzt offiziell ihr Amt als Schulleiterin angetreten. Sie löst damit den 2. Konrektor Martin Streibert ab, der die Schule bisher kommissarisch geleitet hat.

Die 52-jährige Duisburgerin ist seit 20 Jahren im Schuldienst und hat davon die überwiegende Zeit an der Realschule Oppum in Krefeld verbracht. Sie unterrichtet die Fächer Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Die letzten anderthalb Jahre war sie als Fachberaterin im Realschuldezernat der Bezirksregierung Düsseldorf tätig. Ihre schulischen Arbeitsschwerpunkte sind Methodenkompetenz, soziales Lernen, individuelle Förderung, Förderung der Naturwissenschaften, sprachsensibler Fachunterricht und Inklusion. Die Schulleiterin zollt ihrem neuen Kollegium großen Respekt und Anerkennung für das bisher Geleistete und sieht sich als Teil des Teams. Schon jetzt freut sie sich über positive Rückmeldungen und gute Wünsche zum Start aus der Elternschaft: „Das ist nicht selbstverständlich.“

Dieterichs wird Stellvertreter

Ihr Stellvertreter ist der neue Konrektor Michael Dieterichs. Er ist 55 Jahre alt und lebt in Ratingen. Dort war er die meiste Zeit seiner 23-jährigen Schullaufbahn an der erzbischöflichen Liebfrauenschule tätig. Dieterichs unterrichtet die Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften, Politik und Informatik und arbeitete parallel als Schulbuchautor. Außerdem war er Beauftragter für neue Technologien und Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausbildungs- und Praxissemesterbeauftragter. Die Albert-Einstein-Realschule lobt er für ihre „hervorragende pädagogische Arbeit mit einem tollen Schulprogramm, die weit über den Stadtteil hinaus Anerkennung gefunden hat“. Er freut sich darauf, die AES-Schulgemeinde dabei zu unterstützen, „den vorgezeichneten Weg weiterzugehen“ und bedankt sich ausdrücklich für die „herzliche Aufnahme in der Schulgemeinschaft“.