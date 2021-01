NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich an der Universitätsmedizin Essen über die Impfung des medizinischen Fachpersonals gegen SARS CoV-2 informiert. Angelaufen ist die Impfung von Mitarbeitern aus COVID 19-Bereichen mit dem mRNA-1273 Impfstoff der Firma Moderna.



Zur Impfung ihrer Beschäftigten hat die Universitätsmedizin Essen zwei Impfstraßen im Robert-Koch- Haus aufgebaut, in denen ebenso wie in den Räumen des personalärztlichen Dienstes und im Medizinischen Zentrum geimpft wird. Die Universitätsmedizin Essen ist das größte COVID-Zentrum in Nordrhein-Westfalen und hat seit März 2020 über 1.500 Patientinnen und Patienten mit COVID-19 stationär behandelt.

„Ich freue mich, dass wir bei den Corona-Schutzimpfungen heute den nächsten Schritt gehen können. Die Unikliniken haben in den letzten Tagen bereits den Impfstoff der Firma Moderna erhalten. Alle anderen Krankenhäuser werden sukzessive mit dem Biontec-Impfstoff beliefert. Die Beschäftigten der Krankenhäuser haben in den letzten Monaten Übermenschliches geleistet", sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. "Ich hoffe, dass die nun anstehenden Impfungen ihnen ein Stück mehr Sicherheit im Umgang mit Corona-Erkrankten geben werden. Ich empfehle jedem, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen."

Über 80 Prozent bereit sich impfen zu lassen



Mit Unterstützung des Landes NRW und im engen Austausch mit Gesundheitsminister Laumann kann die Universitätsmedizin seine Mitarbeiter gegen SARS CoV-2 impfen. Über 80 Prozent sind dazu bereit, sich impfen zu lassen. „Mit dem Beginn der Impfung treten wir in eine neue, entscheidende Phase im Kampf gegen das Virus ein. Davon werden mittelfristig auch unsere Beschäftigten profitieren, die seit langer Zeit unter hoher Belastung und mit herausragendem Einsatz sowohl in den COVID- als auch den Non-COVID Bereichen arbeiten" erklärt Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen.