Auf Einladung der Westdeutschen Luftwerbung Theodor Wüllenkemper GmbH & Co. KG (WDL) bekamen rund 80 Gäste aus der Veranstaltungs- und Eventbranche sowie auch Medienvertreter die neuen Pläne für das Gelände der WDL am Flughafen Essen/Mülheim vorgestellt.

Mit dem Event wurde außerdem erstmals ein hybrides Veranstaltungsformat in der Luftschiffhalle durchgeführt. Interessierte, die nicht live vor Ort teilnehmen konnten, hatten somit die Möglichkeit, dem Geschehen per Livestream zu folgen.

Moderator Aljoscha Höhn führte durch das Programm mit Videoeinspielern, Vorträgen von Frank Peylo (Geschäftsführer WDL) und Oliver Schwan (Location-Marketing WDL) sowie einer Keynote von Event-Expertin und Autorin Henriette Frädrich.

Viele Veranstaltungsformen sind denkbar

Die Gäste bekamen Einblicke in die Geschichte der WDL-Gruppe sowie auch in die Entwicklung des Flughafens, der sich nun auch als Eventlocation etabliert hat. Das Gelände bietet mit seiner riesigen Außenfläche und der Luftschiffhalle mit 90 Metern Länge, 40 Metern Breite und 25 Metern Höhe ein flexibles und wandlungsfähiges Veranstaltungsareal. In dieser Kombination sind auf dem Gelände unzählige Veranstaltungsformate denkbar.

Zahlreiche Unternehmen und auch TV-Produktionen nutzen die Flächen und vor allem das Luftschiff mit seiner über 600 m² großen Werbefläche als Kulisse. Messen, Galas, Konzerte oder Corporate-Veranstaltungen finden auf dem Gelände ebenso eine Bühne wie auch Hybrid-Events.