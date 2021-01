Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei eine 30-jährige Autofahrerin ermitteln. Ihr wird vorgeworfen, zwei Fußgänger angefahren und sich vom Unfallort entfernt zu haben.

Sie war am Dienstag, 5. Januar, in ihrem braunen Hyundai auf der B224 in Richtung Velbert unterwegs. Gegen 20.40 Uhr bog sie auf Höhe Am Schwarzen nach links in die Hammer Straße ab. Die Polizei geht davon aus, dass sie dabei einen zwölfjährigen Jungen und eine 43-jährige Frau übersah, die Hand in Hand die Hammer Straße bei Grün überquerten.

Zwei Fußgänger schwer verletzt

Das Auto erfasste das Kind und möglicherweise auch die Frau. Beide stürzten und erlitten schwere Verletzungen. Ohne sich um die Unfallopfer zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Weil sich ein Augenzeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte ihre Identität geklärt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, das Verkehrskommissariat ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.