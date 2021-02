„BRATWURST Einsatz der POLIZEI beim Wirtshaus Purzelbaum“

am letzten Sonntag den 31.01. gegen 15h. fuhr die Polizei mit insgesamt 4 Polizeitransporten und ca. 30 Polizisten der Einsatzhundertschaft beim Gasthaus Purzelbaum vor. Grund eine anonyme Anzeige wegen Verstoß der Corona Regeln, so die Aussage des Einsatzleiters.

Hintergrund der Polizei Aktion war, dass Purzel den erlaubten „außer Hausverkauf“ von Speisen und Getränken direkt vor dem Lokal auf seinem Parkplatz ausübte, in dem er seinen vorhanden Western Grillwagen dazu nutzte, die „außer Haus Currywurst“ + Getränke als „to go“ von dort aus zu verkaufen.

Durch das sonnige Winterwetter lockte es offensichtlich viele hungrige Spaziergänger aus dem „Heissiwald“ an, die dort in großen Scharren ums Wildgehege spazierten. Dabei muss ihnen der „Duft der brutzelnden Würstchen“ trotz Corona in die Nasen gekrochen sein. Was zur Folge hatte, dass die Nachfrage rasant anstieg, da die Bratwürste gar nicht so schnell vom Grill kamen, um den Hunger der Spazierenden zu bewältigen.

Zwangsläufig kam es zeitweise zu wartenden Spaziergängern die ihre „Currywurst to go“ eben nicht so schnell bekamen. Der Hinweis, die Abstandsregeln, sowie den Verzehr der Currywurst außerhalb der 50 m Sperrzone zu beachten, wurde vom „Purzelteam“ stehts bei Abgabe der Wurst lautstark mitgeteilt, andere wartende Currywurstfans, die Purzel kennen, mussten hierüber teils lebhaft schmunzeln.

Das war dann der Anlass der Polizei, mit „voller Einsatzstärke“ anzurücken um hier für Corona Ordnung zu sorgen … Oder was ja auch sein kann, dass diese selbst die leckere „Currywurst“ von Purzel genießen wollten und der Einsatz nur zum Vorwand genommen wurde, um „schneller an der Reihe“ zu sein?

Sicher sollten alle die aktuellen Corona Regeln ernst nehmen, nur sollte auch die Verhältnismäßigkeit der Ordnungskräfte stimmen.

Verfasser: H.v.W.