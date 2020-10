Am Donnerstag, 29. Oktober, betritt mit der Band Small is Beautiful eine erstklassige Akustikband mit Interpretationen ihrer Lieblingssongs aus Pop, Rock und Folkdie Bühne des JuBB am Wesselswerth 10.



Das Trio braucht nicht mehr als Bass (Johannes Kassenberg), Gitarre (Jürgen Lucas) und drei Stimmen, wobei Sängerin Minerva Diaz Pérez bereits durch eine Zusammenarbeit und gemeinsame Tour mit den Ausnahmevokalisten Bobby McFerrin + Slixs & Friends geadelt wurde.

"Ritterschlag" von Bobby McFerrin

Das Ganze ist aus bekannten Gründen wieder als Doppelkonzert geplant, wobei für beide Konzerte um 19 und 21 Uhr bereits jetzt schon nur noch wenige Plätze zur Verfügung stehen.

Karten kosten zehn, erm. sieben Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail an jz-werden@versanet.de zu haben.