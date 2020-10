Der Senat der Folkwang Universität der Künste hat den amtierenden Rektor Prof. Dr. Andreas Jacob im ersten Wahlgang für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Mit 18 von 23 Stimmen setzte sich der Musikwissenschaftler deutlich gegen zwei externe Mitbewerber durch.Der 52-Jährige ist Kirchenmusiker, Organist und seit 2009 Professor für Musikwissenschaft an der Folkwang Universität der Künste.

Nach zwei Amtszeiten als Dekan des Fachbereichs 2 hatte Prof. Dr. Andreas Jacob am 1. April 2017 seine erste Amtszeit als Folkwang Rektor angetreten, die zweite vierjährige Amtszeit wird im April 2021 beginnen. Als Rektor Jacob Vorsitzender des Rektorats – zu dem neben dem Kanzler drei Prorektoren gehören, er ist Dienstvorgesetzter aller Professoren und er übt das Hausrecht innerhalb der Folkwang Universität der Künste aus. Zu Beginn der neuen Amtszeit wird Jacob dem Senat seine drei Prorektoren vorstellen. Diese müssen dann dort in einem eigenen Wahlvorgang bestätigt werden.