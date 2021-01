Die Folkwang-Universität freut sich, eine weitere Förderung für ihre durch die Corona-Pandemie in Not geratenen Studierenden gewonnen zu haben: Die Meyer-Struckmann-Stiftung spendet 30.000 Euro.

Unterstützungsbedürftige Studierende können einmalig ein Stipendium der Meyer-Struckmann-Stiftung in Höhe von 500 Euro beantragen. Die Förderung ist vor allem für Studierende der Musikstudiengänge vorgesehen. Die Stiftung wurde 1961 gegründet. „Fritz Meyer-Struckmann war ein Essener Bankier, der sein Vermögen in eine Stiftung einbrachte“, sagt der Vorsitzende des Vorstands der Stiftung Prof. Dr. Gert Kaiser. Folkwang-Rektor Prof. Dr. Andreas Jacob; „Die vergangenen Monate haben unsere Studierenden vor eine große Belastung gestellt. Mit der Förderung der Meyer-Struckmann-Stiftung erhalten sie nun die Möglichkeit, zumindest einen Teil der weggebrochenen Verdienstmöglichkeiten zu kompensieren. Dafür sind wir sehr dankbar.“