Zum siebten Mal wurden die Fairtrade Awards vergeben. Unter den diesjährigen Gewinnern dieses „Oscars des Fairen Handels“ finden sich die REWE-Handelsgruppe, das Kasseler Modeunternehmen MELAWEAR, das Berliner Startup „Koakult“ und … das Werdener Mariengymnasium!

In Deutschland legte der Umsatz von Produkten mit dem „Fairtrade-Siegel“ im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf mehr als 2 Milliarden Euro zu. Die umsatzstärksten Fairtrade-Produkte sind Kaffee, Kakao, Bananen, Textilien und Blumen. Das Mariengymnasium hatte es beim Fairtrade Award in der Kategorie „Nachwuchs“ unter die drei Deutschland-Finalisten geschafft. Mit in der Endauswahl waren noch die Fairtrade School Hildegard von Bingen aus Köln und das Tanzperformanceprojekt Small Talk aus dem bayerischen Gröbenzell.

Normalerweise wären alle zum großen Bundesfinale in Berlin eingeladen gewesen. Ging nicht. Also wurde die finale Entscheidung digital verkündet. In Werden kam ein leibhaftiger Laudator: Herbert Knebel. Der bekannte Kabarettist Uwe Lyko war die paar Meter rüber geschlendert ins bistümliche Gymnasium, lobte den tadellosen Zustand des Gebäudes, da habe er bei Kulturveranstaltungen kreuz und quer durch die Republik schon ganz andere Lehranstalten erleben müssen. Das Anliegen eines fairen Handels sei ein politisch ganz wichtiges Projekt, das er voll unterstütze. Ob der heutigen Schülergeneration überhaupt klar ist, wer da vor ihnen stand? Uwe Lyko nahm’s sportlich: „Eure Baustelle ist wohl eher Luke Mockridge.“

Kreatives Engagement

Dann war es endlich soweit: im Forum des Mariengymnasiums hätte man eine Stecknadel fallen hören können, so groß war die Anspannung. Eine ganze Schule fieberte stumm dem einen Moment entgegen. Umständlich öffnete Laudator Lyko den Umschlag, las, stutzte und erklärte: „Das Mariengymnasium hat den ersten Platz gemacht!“ Die Jury zeichnete mit dem Nachwuchs-Award aus, dass in Werden mit viel Engagement und kreativen Ideen über den Fairen Handel informiert werde. Im Schuljahr 2013/14 wurde das Mariengymnasium als erste Essener Schule mit dem Zertifikat „Fairtrade-School“ ausgezeichnet. Für Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse (Q1) wird ein mit Noten bewerteter Kurs angeboten, der sich mit Fragen eines Fairen Welthandels beschäftigt. Dieser Projektkurs brachte beispielsweise schon ein eigenes Kochbuch mit fairen Rezepten heraus, erstellte ein Fairhandels-Quiz und finanzierte mithilfe eines Spendenlaufs den Süßwarenautomaten „Fair-o-Mat“ mit Naschereien aus fairem Handel wie Schoko- oder Sesamriegel.

Hilfe zur Selbsthilfe



Lehrerin Katja Schneider und ihr Fairtrade-Kurs hatten Referenten eingeladen, Produzenten besucht, mit vielen Aktionen über Fairtrade informiert. Nun nahm der Projektkurs Urkunde, Siegerplakette und den Gewinnerscheck in Höhe von 1000 Euro in Empfang. Die engagierte Lehrerin war überglücklich: „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen tollen Preis gewonnen haben. In diesem Projekt steckt ganz viel Arbeit.“ Auch Schulleiterin Christiane Schmidt strahlte: „Ich bin einfach nur stolz. Fairtrade ist bei uns eine langjährige Tradition und gehört zu unserem schulischen Profil.“ Auch im Religions- und Erdkundeunterricht gehe es darum, wie Fairer Handel einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten könne: „Das hat mit unseren Wurzeln als katholische Schule zu tun.“ Das Mariengymnasium sehe sich im Sinne christlicher Ideale in einer besonderen Verantwortung, gegen Ausbeutung einzutreten, für Schutz und Hilfe zur Selbsthilfe. Am Abend nahm der Projektkurs noch an einer Direktschalte nach Berlin teil zur diesmal nur digital stattfindenden Fairtrade-Gala mit Moderatorin Anke Engelke.