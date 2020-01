Ja, sie tun es auch in diesem Jahr! Die Fischlaker Narren feiern ausgelassen die fünfte Jahreszeit - nur eben an neuer Stelle. Denn mit der Schließung der Domstuben waren auch die Jecken gezwungen, sich eine neue Lokalität zu suchen. Mit dem Pfarrsaal Christi Himmelfahrt konnte ein Ersatz gefunden werden.



Am Samstag, 8. Februar, steht die große Karnevalsgala (vormals Galasitzung) auf dem Programm. Im Pfarrsaal Christi Himmelfahrt wird den Jecken eine bunte Mischung aus Musik und Unterhaltung geboten. Los geht es hier um 19.11 Uhr. Nicht fehlen darf in diesem Jahr natürlich auch der beliebte Hausfrauennachmittag, der nun große Weibersitzung heißt. Feierlustige Damen kommen ab 15.11 Uhr auf ihre Kosten - ebenfalls an neuer Stätte, dem Pfarrsaal Christi Himmelfahrt am Lürsweg 43a. Karten für beide Veranstaltungen gibt es über Christa Wittpoth unter Tel. 0201/401390 oder über die Homepage der Fischlaker Narren.