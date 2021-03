Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich bei einem Spaziergang über die Brehminsel in Werden Gisela Berndt (CDU), Mitglied der BV IX, Herbert Schermuly (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister in der BV IX und die Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt ein Bild von der Akzeptanz der Brehminsel machen.

Werden. Viele Menschen hatten den Weg dorthin gefunden. „Neben all den schönen Eindrücken, die wir gewonnen haben, haben wir aber leider auch die Plattform gesehen, die zerstört wurde. Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, so etwas zu machen?“

Herbert Schermuly ist sich sicher, dass nicht nur er keine Antwort auf diese Frage findet. „Wenn man sieht, wie sehr dieses Naherholungsziel angenommen wird, dann sollte die Plattform schnellstmöglich repariert und mit Bänken versehen werden, denn es kann nicht sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung unter dem Zerstörungswahn dieser Randalierer leidet“, ergänzt Gisela Berndt. „Ich wünsche mir, dass die Zerstörer ausfindig gemacht werden und zur Kasse gebeten werden. So etwas darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Umgehend muss eine Instandsetzung erfolgen“, meint Bezirksbürgermeisterin Gabriele Kipphardt.