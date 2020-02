Der immerhin rund 8.000 Euro kostende Bücherschrank für Werden lässt weiter auf sich warten und Bezirksbürgermeister zeigte sich genervt.



Benjamin Brenk betonte: „Der Bücherschrank ist eine gute Sache, daher haben wir ja auch das Geld dafür gegeben. Doch nun stellt sich die beauftragte Firma quer. Der Ingenieur lehnt den geplanten Standort in der Gasse Haus Fuhr seitlich vom Geschäft „Engel Werden“ aus brandschutztechnischen Gründen ab. Bei einer Aufstellung direkt an der Hausfassade sei die Haftung nicht gegeben. Wir müssen uns also Gedanken über einen alternativen Standort machen.“ Herbert Schermuly kümmert sich schon seit zwei Jahren um den Bücherschrank aus kontrolliert rostendem Stahl: „So langsam wird es zur unendlichen Geschichte. Wir waren schon kurz vor dem Ziel und plötzlich hat bei der Firma keiner die Verantwortung übernehmen wollen. Dabei hatten Stadt und Feuerwehr schon ihr OK gegeben.“ Nun habe sich der ehrenamtliche Freundeskreis des Werdener Bücherschranks getroffen und sich dafür ausgesprochen, den Bücherschrank vor dem Werdener Rathaus aufzustellen: „Da sind ein schöner Baum und Bänke, ein idealer Platz auch mit sozialer Kontrolle.“ Der Freundeskreis wird sich um Pflege und Bestückung des rund 250 Bücher fassenden Schranks kümmern. Daniel Behmenburg fand: „Wenn die ehrenamtlichen Betreuer dafür sind, sollten wir das auch so umsetzen.“ Der neue Standort wurde von der BV einstimmig angenommen und die Verwaltungsbeauftrage Brigitte Harti ergänzte: „Der Schrank ist schon angeschafft. Ich hoffe, dass es jetzt zügig vorangeht.“