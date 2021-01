Mit der von Bundesregierung und Ländern beschlossenen Verlängerung des Lockdowns bleiben zunächst auch die Schulen im Land vorerst mindestens bis zum 14. Februar geschlossen. Damit Kinder und Eltern mit dieser Situation nicht alleine gelassen werden, bietet das Jubb-Werden nun verstärkt Unterstützung beim Unterrichten zuhause an.

Das Online-Angebot, das bisher vor allem für Schülerinnen und Schüler der Übermittagsbetreuung genutzt wird, richtet sich ab sofort an alle Familien des Stadtteils. Ob bei der Bearbeitung von Hausaufgaben per Videodienst (z.B. Skype), dem Ausdrucken/Hochladen der Aufgaben über verschiedene Plattformen, technischen Fragen zu und Einstellung der digitalen Endgeräte, das Jubb-Werden steht bei Problemen und Herausforderungen wie diesen zur Seite. Eltern und Schüler können sich per E-Mail an jubb-werden.anmeldung@t-online.de oder montags bis donnerstags zwischen 10 und 16 Uhr unter 0201/8851149 informieren.