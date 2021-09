Restaurantbesuch mit Freunden, eine Urlaubsreise oder der Theaterbesuch: Auch kleine Renten decken zwar häufig den Lebensunterhalt, doch die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bleibt oft verwehrt. Insbesondere unerwartete Sonderausgaben führen diese Rentner*innen zudem in finanzielle Engpässe.



Einige Rentner*innen müssen sich daher etwas dazuverdienen, weil die Rente nicht reicht, andere wollen aktiv bleiben und sich noch nicht gänzlich zur Ruhe setzen: Gesucht wird eine Beschäftigung, doch das ruft Fragen auf: Was muss ich als Rentner dabei beachten? Wie komme ich an einen kleinen und flexiblen Job? Welche Jobs gibt es überhaupt?

Um diese und andere Fragen geht es am Dienstag, 14. September, um 17 Uhr im Zentrum 60plus, Heckstraße 27, 45239 Essen. Cornelia Sperling und Wolfgang Nötzold stellen ihr Modellprojekt „Mäuse für Ältere – Arbeit neben der Rente“ vor, das seit Oktober 2018 von der Stadt Essen gefördert wird. Das Projekt bietet einen offenen Gesprächskreis, Beratungsstunden und Informationsveranstaltungen an sowie eine Vermittlungsbörse für Jobangebote (www.mäusefürältere.de).

Zu dieser Veranstaltung sind alle eingeladen, die sich für Fragen rund um die bezahlte Arbeit neben der Rente interessieren. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldung bitte bei Frau Muntendorf (Leiterin Zentrum 60plus Bezirk IX) unter der Tel. 0201/8474-250 oder per E-Mail an evelina.muntendorf@drk-essen.de.

Die Veranstaltung ist nur zugänglich für Personen, die geimpft, getestet oder genesen sind.