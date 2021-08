Lange Jahre war die Jugendarbeit der Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. klein aufgestellt. Dies änderte sich, als Stefan Barthelmes im Jahr 2012 mit der Jugendarbeit begann. Mit zahlreichen Aktionen schaffte er es, immer mehr Kinder und Jugendliche für den Schachsport zu begeistern. Unter seiner Ägide wurden fünf Schul-Schach AGs gegründet (Goetheschule, Gymnasium-Essen-Werden, Graf-Spee-Grundschule, Ludgerusschule und Grundschule an der Jacobsallee). Darüber hinaus gibt es inzwischen drei Jugendmannschaften, von denen eine es sogar bis in die Verbandsjugendliga geschafft hat. Das wöchentliche Jugendtraining im Jugendzentrum Werden im Wesselswerth hat inzwischen drei bis vier (bis Anfang 2020) gut besuchte Trainingsgruppen, in denen jeden Freitag in der Regel über 30 Junioren teilnehmen. Neben einigen weiteren erfolgreichen Turnierteilnahmen der Werdener Schachjugend zählt auch das 2014 eingeführte alljährliche Werdener Jugendopen zu seinen großen Erfolgen. Bis auf eine pandemiebedingte Pause wurde es ununterbrochen jedes Jahr von den Schachfreunden veranstaltet und erfreut sich stetig wachsenden Zulaufes. Gekrönt wurde dies 2018 mit der Aufnahme des Turniers in die Grand Prix Reihe der Schachjugend NRW, einer Serie besonders attraktiver Turniere für Kinder und Jugendliche. Für dies alles war neben Organisation und einer Menge Energie auch Kommunikation und Vernetzung notwendig, was Stefan Barthelmes lange Jahre im Sinne der Jugendarbeit überaus erfolgreich betrieb. Inzwischen hat er das Amt des Jugendwartes weitergegeben, aber ohne sein Tun wäre die Jugendarbeit der Schachfreunde heute nicht so erfolgreich, wie sie jetzt ist. Das sah die Deutsche Schachjugend scheinbar genau so, weshalb sie Stefan Barthelmes den Jubiläums-Chessy verlieh, eine Auszeichnung für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement im Jugendschach. Eine wohl verdiente Trophäe für großartige Arbeit!