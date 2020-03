Der Stadtspiegel berichtet über den Fußballsport in Kettwig, Mintard und Werden. Der Landesligist holte sich den ersten Sieg des Jahres und die beiden Damenteams marschieren unbeirrt in Richtung Aufstieg.

DJK Mintard I gegen VfB Solingen 4:0

Gegen das Schlusslicht tat sich die DJK zunächst schwer. Nach einer ziemlich ungeschickten Attacke gegen Mathias Lierhaus trat der Gefoulte zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am Torhüter. Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe die Blau-Weißen jubeln durften. Lierhaus hatte ein Auge für den mitgelaufenen Marco Brings, der mit links verwandelte. In der 65. Minute sah ein Solinger nach brutalem Foul an Brings glatt Rot. Im folgenden Getümmel beschwerte sich Marcel Glahn etwas zu heftig und sah die Ampelkarte. Kurz darauf „rächte“ sich Marco Brings und schickte Mathias Lierhaus steil, der seelenruhig zum 2:0 vollstreckte. Die letzten fünf Minuten hatten es noch einmal in sich. Zunächst traf Brings von der Strafraumgrenze, dann kassierte Alfio Verzi nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, mit dem Schlusspfiff gelang Lierhaus der Endstand. Nun sind die Mintarder wieder „back in action“ und möchten beim Kellerkind in Wermelskirchen direkt nachlegen.

Rückschlag

SF Königshardt gegen SC Werden-Heidhausen I 4:3

Unverhoffter Rückschlag für den Aufsteiger. Die bisher so gut ins neue Jahr gestarteten Löwentaler leisteten sich beim Landesliga-Absteiger zu viele Fehler, um bestehen zu können. Nach zwei Zeigerumdrehungen lagen sie schon zurück und

Königshardt erhöhte sogar noch. Mit dem Pausenpfiff konnte Kevin Hougardy zwar per Elfmeter verkürzen. Doch kaum hatte der Schiedsrichter den zweiten Durchgang angepfiffen, legte der Gastgeber sein drittes Tor nach. Bald darauf gelang Fynn Roß der Anschlusstreffer, wieder vergrößerten die Sportfreunde den Abstand. Eine Viertelstunde vor dem Ende war Tim Homberg zum 3:4 zur Stelle. Es reichte nicht mehr ganz zum Ausgleich.

Nun muss der SC daheim wieder den Schalter umlegen. Jetzt kommt der starke Tabellenvierte Vogelheimer SV ins Löwental.

SSVg Haan gegen DJK Mintard Damen 0:3

In der Frauen-Bezirksliga hat sich das nächste Team aus dem Titelrennen verabschiedet. Die Mintarder Damen siegten beim Tabellenvierten und wahrten so ihren Vorsprung auf die beiden noch verbliebenen Verfolger TSV Solingen und Mettmann-Sport. Haan vertraute auf ein Abwehrbollwerk und hatte Glück, als Jule Hupe und Ikram Buick etwas zu hoch zielten. Nach einer Viertelstunde bediente Nicole Pietruschka die am kurzen Pfosten lauernde Ikram Buick, die den Ball über die Linie drückte. Innenverteidigerin Franziska Eichholz schaltete sich vorne ein und schlenzte das Leder ins lange Eck. Aber die Torhüterin parierte. Bis zur Pause gab es noch einige Torchancen für Mintard. Doch entweder strich der Ball knapp am Tor vorbei oder der Keeper hielt hervorragend. Sofort nach Wiederanpfiff gab es einen Handelfmeter für die Gäste, den Ikram Buick sicher verwandelte. Nun war Haan gefordert und traute sich etwas mehr hinten raus. Das war dennoch zu wenig, erst zehn Minuten vor dem Ende gelang den Hausherren der erste Torschuss. Dann flankte Pietruschka vor das Tor und im anschließenden Gestochere traf Franziska Eichholz zum Endstand.

Kurzarbeit

SC Werden-Heidhausen Damen gegen Adler Union Frintrop II 9:0

Kurzarbeit im Löwental. Nachdem Joelle Seisel (4), Lisa Marie Benning (3), Ann-Marie Schwela und Annika Muth bis zur Pause ein 9:0 herausgeschossen hatten, war kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit Schluss. Die Gäste waren ohnehin mit knappem Kader angereist und dann verletzte sich noch eine Spielerin schwer. Daraufhin einigte man sich auf vorzeitige Beendigung der Partie, die mit 9:0 Toren für Werden gewertet wird. Die Werdener Damen bleiben weiterhin ohne Niederlage. Der zehnte Zu-null-Sieg in insgesamt 13 Partien lässt SC Werden-Heidhausen beste Chancen im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga.

FSV Kettwig I gegen ESG 99/06 1:2

An der Ruhrtalstraße startete es turbulent, als sich die ESG bereits nach sechs (!) Minuten eine gelb-rote Karte wegen Meckerns einfing. Constantin Paul brachte den FSV nach 26 Minuten in Führung. Doch in der Folgezeit gelang es den Kettwigern einfach nicht, ihre Überzahl auszuspielen. Im Gegenteil, eine Viertelstunde vor dem Ende drehte der Gast mit einem Doppelschlag die Partie. Trainer Slavko Franjic war restlos bedient und deutete an, dass wohl nicht jeder im Team mitziehen wolle und man sich dann doch besser trennen solle.

So rollt‘s Leder

Sonntag, 8. März

10.30 Uhr: SV Burgaltendorf II gegen FSV Kettwig I, Windmühle.

10.30 Uhr: SuS Niederbonsfeld II gegen DJK Mintard II, Kohlenstraße.

11 Uhr: SC Werden-Heidhausen III gegen TC Freisenbruch II, Löwental.

12.30 Uhr: SSVG Heiligenhaus gegen DJK Mintard Damen, Am Sportfeld.

12.30 Uhr: FSV Kettwig II gegen Heisinger SV II, Ruhrtalstraße.

13 Uhr: SC Werden-Heidhausen II gegen SV Burgaltendorf III, Löwental.

13 Uhr: DJK Mintard III gegen Fortuna Bredeney III, Durch die Aue.

15 Uhr: SV Wermelskirchen gegen DJK Mintard I, Eifgen.

15 Uhr: SC Werden-Heidhausen I gegen Vogelheimer SV, Löwental.

17 Uhr: SC Werden-Heidhausen Damen gegen TuS Essen-West 81 II, Löwental.