Die 1. Mannschaft der DJK Grün-Weiß Werden darf über den Aufstieg in die Bezirksklasse des Badminton-Landesverbandes NRW jubeln. Endlich haben sich engagierte Vereinsarbeit und qualitativ hochwertiges Training gelohnt für das Team um Abteilungsleiter Daniel Schwarze.

In der Halle des Mariengymnasiums ist die Spannung fast mit Händen zu greifen. Die noch unbesiegten Werdener empfangen den direkten Verfolger aus Schermbeck. Der Gast hat die lange Fahrt bestimmt nicht auf sich genommen, um hier klein beizugeben. Das Hinspiel hatte ein 4:4-Unentschieden gebracht. Diesmal hat die DJK Grün-Weiß Werden Heimvorteil und wird ihn auch nutzen. Viele Zuschauer wollen das entscheidende Spiel miterleben.

Ein Meilenstein

Beide Herrendoppel werden gewonnen, während die Paarung der Damen die Waffen strecken muss. Jetzt geht es in die Einzel. Tim Schwarze ist leicht krank und muss dem im dritten Satz Tribut zollen, es ist seine einzige Saisonniederlage im Einzel. Spitzenspieler Ajinkya More aus Indien siegt souverän und baut seine stolze Bilanz auf 8:0 Einzel-Siege aus. Robin Kröll und Lisa Blodau holen Punkte, das Mixed mit Julia Bauer und Nirvan Randha aus Mauritius macht den Sack endgültig zu. Mit 6:2 siegt die DJK und steht schon vor dem letzten Spieltag als ungeschlagener Meister und Aufsteiger fest. Am Erfolg beteiligt waren auch Natalie Gerber, Benedikt Hullmann, Paul Rupröder, Daniel Schwarze. Einmal sprang Michael Martens aus der Reserve ein und holte Punkte in Doppel und Mixed. Nun also der umjubelte Aufstieg.

Daniel Schwarze spricht von einem weiteren Meilenstein in der Abteilungsgeschichte und gibt direkt das nächste Ziel aus: „Unserer Mannschaft reicht das aber noch nicht und wir peilen schon den Aufstieg in die Bezirksliga an. Das Training und die Vorbereitung für die kommende Saison werden entsprechend angepasst.“

Intensive Jugendarbeit

In der Meisterschaftssaison 2019/2020 traten drei Seniorenmannschaften im Spielbetrieb des Badminton-Landesverbandes an. Die 2. Mannschaft schaffte den Klassenerhalt in der Kreisliga, spätestens nach dem 4:4 in Stoppenberg kann da nichts mehr anbrennen. Die dritte Mannschaft spielt auch in der Kreisliga, muss aber noch an sich arbeiten. Die DJK Grün-Weiß Werden ist sehr intensiv in der Nachwuchsarbeit aktiv. So konnte sie bei den Essener Schüler- und Jugend-Stadtmeisterschaften im Badminton schon zahlreiche Titel gewinnen. In der Saison belegt die U13 Mini-Mannschaft einen ausgezeichneten vierten Platz und hat dabei mehr Spiele gewonnen als verloren. Die U17 Mini-Mannschaft hat sogar die Tabellenführung inne.

Daniel Schwarze ist Übungsleiter seit 2008, C-plus-Trainer, DBV-Talentscout und angehender Senior-Coach. Der DJK-Abteilungsleiter lädt ein: „Immer suchen wir neue und engagierte Mitglieder zur Unterstützung unserer Mannschaften. Alle sind herzlich zum Probetraining eingeladen. Die Trainingszeiten sind online unter www.djk-werden.de/badminton einzusehen.“