Heidhauser Turnklub - Trotz Corona Sportabzeichen

Der Sportbetrieb beim Heidhauser Turnklub (HTK) schleppte sich im Jahr 2021 coronabedingt, wie bei vielen anderen Vereinen, auch so durch die Pandemie. Soweit möglich und erlaubt, wurden die Übungsstunden durchgeführt, zuletzt nach 2G-Plus-Regeln.

Alt-Trainer Rainer Grebert konnte immerhin noch zehn Aktive der Gruppe „Männer 1“ zum Sportabzeichen überreden, acht Wiederholer und zwei Neulinge. Grebert, der an der einzigen Prüfung des ESPO im abgelaufenen Jahr selbst teilnahm, übernahm die Corona-Regeln für das HTK-Sportabzeichen. Alle Teilnehmenden erfüllten die Bedingungen souverän.

Die kleine Feierstunde im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussfeier, fand nicht wie traditionell üblich, in der Heidhauser Gaststätte „Zum Schwarzen“ statt, sondern in der Turnhalle der Grundschule an der Jakobs-Allee.

Vereinspräsident Heinz Kraiczy überreichte mit Stolz und Anerkennung die Urkunden und Anstecknadeln. In seiner kleinen Ansprache würdigte er die Leistungen, die trotz der schwierigen Situation abgeliefert wurden. Drei Geehrte erwähnte er dabei besonders: Bodo Lüders erhielt die Auszeichnung „Gold 5“, Dr. Bernhard Weßkamp „Gold 25“, und Alt-Trainer Rainer Grebert erfüllte zum 55. Mal die Bedingungen und konnte „Gold 55“ entgegennehmen.