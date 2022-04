Im Duell der Verbandsbezirksliga konnte die 3. Mannschaft der Schachfreunde Werden 1924/80 erneut einen knappen Sieg feiern. Zu Gast bei der Zweiten vom SV Günnigfeld gingen die Werdener schon zu Beginn in Führung, weil die Wattenscheider nur zu siebt antraten. Mit diesem Vorsprung im Rücken agierten die Essener routiniert und vorsichtig. So remisierten Klaus Schultz, Stefan Barthelmes und Ralf Lange relativ früh. Als Jan Eggebrecht sogar einen vollen Punkt verbuchen konnte, war das angesichts der weiteren guten Partiestellungen bereits vorentscheidend. Zusätzliche Unentschieden trugen dann Herbert Lohaus und zum Abschluss auch Dietmar Lorenz am Spitzenbrett bei. Die einzelne Niederlage von Gerwin Klink war in der Endabrechnung für den Mannschaftskampf nicht mehr wichtig, da die SF Werden III bereits 4½ Punkte auf dem Konto hatten.

Damit bleiben die Schachfreunde weiterhin in ihrer Gruppe der Verbandsbezirksliga hervorragend platziert. Sie werden zum nächsten Match am 8. Mai wieder in den Bochumer Norden fahren, um das bei SC Gerthe-Werne II zu bestätigen.