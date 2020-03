Bei den Bezirksmeisterschaften der weiblichen und männlichen U12 gingen gleich sechs WTB-Teams an den Start. Der Werdener Turnerbund richtete im Mariengymnasium den Wettbewerb der Mädchen aus.

Die erste Mannschaft schaffte es dort sogar aufs Treppchen. Sie setzte sich zunächst gegen TSV Bayer Dormagen durch. Auch die folgenden Gruppenspiele wurden überlegen gewonnen. Hier zeigte der WTB seine mittlerweile gewachsene spielerische Klasse. Im Kreuzvergleich wurde dem VV Humann Essen II mit einem sehr sicheren Aufschlagspiel schnell der Zahn gezogen. Im Halbfinale entwickelte sich gegen den VV Humann Essen I das ansehnlichste Spiel des Tages. Es ging in den Entscheidungssatz, hier war der Gegner etwas stärker und der WTB musste sich knapp geschlagen geben. Ein deutlicher Sieg gegen den SV BW Dingden II zum Abschluss brachte den dritten Platz dieser Meisterschaften. Jeder Ball wurde sicher über drei Stationen aufgebaut und schlussendlich versenkt. Nun darf Werden an dem Qualifikationsturnier zu den Westdeutschen Meisterschaften der U12 teilnehmen.

Deutliche Steigerung

Für die zweite Mannschaft hielt der Tag weniger Freude bereit. Der SV BW Dingden II überrumpelte mit ideenloser und unschöner Spielweise die Werdener Abwehr, sodass der WTB knapp und unverdient verlor. Auch in den weiteren Partien zog sich die Misere wie ein roter Faden fort. In den Platzierungsrunden konnte sich die zweite Mannschaft jedoch behaupten und alle Spiele souverän gewinnen. Am Ende stand ein der Leistung nicht entsprechender 9. Platz. Die dritte Mannschaft des WTB konnte den SV BW Dingden IV deutlich mit 2:0 bezwingen. Das zweite Spiel ging verloren, auch der dritte Gegner VV Humann Essen I war zu stark. Auch wenn das Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft werden konnte, ließ sich im zweiten Satz eine deutliche Steigerung erkennen. Als Gruppendritter konnte man sich letztlich hinter der eigenen zweiten Mannschaft auf dem 10. Platz einreihen. Die Spielerinnen der vierten Mannschaft waren zu Beginn noch deutlich verunsichert, fassten dann aber mehr Mut und Selbstvertrauen und konnten auch einige gute Ballwechsel vorweisen. Oft fehlte es nur knapp zum Spielgewinn. Immerhin konnte das Team an der Aufschlagquote feilen. Die bei diesen Meisterschaften gesammelte Erfahrung wird sich für die Zukunft bezahlt machen.

Für die meisten Neuland

Auch für die männlichen U12 Mannschaften ging es zur Bezirksmeisterschaft. Vom letztjährigen Jahr Kader sind nur zwei Spieler übrig geblieben, so dass dieses Turnier für die meisten Neuland war. Leider reichte gegen Rumeln II eine Satzführung nicht zum Erfolg, nach einem souveränen 2:0 gegen Osterfeld ging es gegen den Favoriten VV Humann Essen. Hier konnte der WTB nur stellenweise mithalten. In der Runde um den vierten Platz wurde nach einem hart umkämpften ersten Satz Moers und dann noch VV Humann Essen II bezwungen. Die Westdeutsche Meisterschaft konnte zwar nicht direkt fest gemacht werden, doch ist eine Teilnahme über die Qualifikationsrunde immer noch möglich. Die zweite Mannschaft sollte weitere Spielerfahrung sammeln. Das Team scheiterte gegen VV Humann Essen II knapp an einem Satzgewinn. In den Platzierungsspielen gab sich Werden kämpferisch und konnte gegen Osterfeld den ersten Satzgewinn feiern. Der Entscheidungssatz war dann ein spannendes Finale auf Augenhöhe. Häufig wurden die Bälle dreimal aufgebaut, am Ende standen ein 15:17 und der neunte Platz zu Buche.