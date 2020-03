Der Stadtspiegel berichtet über den Fußballsport in Kettwig, Mintard und Werden. Alle Mannschaften konnten ihre Spiele gewinnen, die Mintarder Damen bekamen kampflos die Punkte. In Werden fielen Tore am laufenden Band.

SV Wermelskirchen gegen DJK Mintard I 2:3

Big Points im Bergischen. Die DJK Mintard hat im Kampf gegen den Abstieg einen wegweisenden Schritt getan. Der Landesligist siegte in Wermelskirchen und kann nun ein wenig durchatmen. Nicht nur wurde ein Konkurrent distanziert, auch schoben die Blau-Weißen sich im Tableau ein wenig nach vorne. Selbst der inoffizielle Titel des besten Aufsteigers ist in Reichweite, Schwarz-Weiß Düsseldorf hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Der hart erkämpfte Sieg in Wermelskirchen war auch Folge einer positiven Entwicklung der Mannschaft, die längst nicht mehr so viele Fehler produziert wie anfangs. Vermutlich hätte die DJK so eine Partie im ersten Saisondrittel noch verloren. Verlass ist natürlich auf Goalgetter Mathias Lierhaus, der sich rechtzeitig wieder fit meldete. Zweimal brachte Lierhaus die Mintarder in Führung, doch Wermelskirchen schlug zweimal zurück. Nach dem 2:2 roch es fast schon danach, dass nun die Gastgeber die Partie komplett zu ihren Gunsten drehen würden. Doch die dritte Führung der Blau-Weißen hatte Bestand, diesmal war Pierre Hirtz umjubelter Schütze. Die Mintarder Defensive zeigte sich aufmerksam und ließ nichts mehr anbrennen.

Acht Punkte Vorsprung haben die Schützlinge von Trainer Marco Guglielmi nun auf den Abstieg. Weiter geht es daheim gegen die Sportfreunde aus Hamborn, die ihrerseits gewaltige Abstiegsnöte plagen. Diese Art von Sorgen könnte die DJK mit einem weiteren Sieg fast schon vollständig bannen.

Unverhoffter Sieg

SC Werden-Heidhausen I gegen Vogelheimer SV 4:3

Da hätte Rudi Carrell seine helle Freude gehabt: Im Löwental gab es Tore am laufenden Band zu bestaunen. Der favorisierte Gast aus dem hohen Essener Norden kam mit Stephan Nachtigall, der zig Regionalliga- und Oberligapartien in den Knochen hat. Der siebenfache Jugendnationalspieler zeigte seine Klasse und schenkte dem SC drei Treffer ein. Dass aber im Fußball oft das Kollektiv wichtiger ist als das Können der Einzelspieler, bewahrheitete sich auch dieses Mal. Denn unermüdlich rannten und kämpften die Löwentaler, gingen dreimal in Führung und mussten immer wieder den Ausgleich durch Nachtigall hinnehmen. Die vierte Führung hielt aber und bescherte unverhoffte drei Punkte. Schon im Hinspiel hatten die Mannen von Coach Danny Konietzko mit einem 3:3 ein Ausrufezeichen gesetzt. Diesmal wurde es sogar noch besser. Kevin Hougardy sorgte für das frühe 1:0, noch vor der Pause war Marius Neef zum 2:1 zur Stelle. Auch das 3:2 durch Marius Neef brachte noch nicht die Entscheidung. Zehn Minuten vor dem Ende stand es 3:3 unentschieden. Mit einem Remis gegen den Tabellenvierten hätten die Löwentaler durchaus leben können. Doch Kevin Hougardy wollte mehr, erzielte seinen zweiten Treffer des Tages und dem Favoriten fiel keine Antwort mehr ein. Fast ein wenig von der eigenen Leistung überrascht feierten die Platzherren ihren Überraschungscoup. Als fünftbestes Team der Rückrunde können die Löwentaler zurzeit recht entspannt auf die Tabelle blicken. Beim Mitaufsteiger in Katernberg dürfte es aber schwer werden.

Kellerkind verzichtete

SSVG Heiligenhaus gegen DJK Mintard Damen 0:2

Das Kellerkind hatte sich im Hinspiel schon elf Gegentore gefangen und verzichtete so lieber auf die Austragung der Partie gegen den Spitzenreiter. Die Mintarder Damen kamen also ohne Aufwand zu drei weiteren Punkten.

SV Burgaltendorf II gegen FSV Kettwig I 3:6

An der Windmühle drehten beide Teams mächtig auf. Die Kettwiger waren von Beginn an wach und gingen durch Lennart Garschke und Louis Huth früh mit 2:0 in Führung. Die Hausherren verkürzten zweimal, Louis Huth und Ludwig Kofi Asenso konnten aber den Vorsprung jeweils wieder ausbauen. Die 4:2-Pausenführung wurde von Julian Kopka und Lennart Garschke erhöht, nach einer Stunde war diese kunterbunte Partie entschieden. Die Hausherren kamen noch zu ihrem dritten Treffer, was aber FSV-Trainer Slavko Franjic nicht mehr störte in seiner Freude über den konzentrierten und höchst gelungenen Auftritt seiner Elf. Gegen den SV Leithe soll daran angeknüpft werden.

SC Werden-Heidhausen Damen gegen TuS Essen-West 81 II 15:1

Großer Jubel bei den SC-Damen. Selbst erfüllten sie ihre Pflichtaufgabe. Aber der große Konkurrent um den Meistertitel strauchelte. Obwohl sie bereits zur Halbzeit ausgewechselt wurde, baute Lisa Marie Benning ihre Führung in der Torjägerliste noch aus. Fünfmal hatte sie bis dahin getroffen. Überstrahlt wurde das aber noch von Lou Monnard, die es insgesamt auf acht Treffer brachte. Ann-Marie Schwela konnte in der 37. Minute ebenfalls jubeln und mit 12:1 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang ging es deutlich entspannter zu und Annika Muth machte mit dem 15:1 den Deckel drauf. Da parallel der FC Kray überraschend verlor, haben die Löwentalerinnen im Aufstiegsrennen die Nase vorn. Eigentlich hätte Werden jetzt schon die Tabellenführung übernehmen müssen. Doch auf dem Konto fehlen immer noch die drei Punkte aus dem im Oktober vorzeitig beendeten Match in Frintrop. Damals hatte der Gegner bereits nach einer Viertelstunde aufgegeben.

