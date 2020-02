Der Stadtspiegel hat diesmal wenig zu berichten über den Fußballsport in Kettwig, Mintard und Werden, denn es wurde stürmisch im Verbandsgebiet des Fußballverbandes Niederrhein.

Nicht nur das Bundesliga-Derby Mönchengladbach gegen 1. FC Köln wurde abgesagt. Das Sturmtief „Sabine“ sorgte dafür, dass am Sonntag alle Fußballpartien abgeblasen wurden. Der Verbandsfußballausschuss hatte die Wetterprognosen für den Niederrhein im Blick und entschied schlussendlich auf komplette Absage, um die Sicherheit auf und neben den Plätzen zu garantieren.

Die Landesligabegegnung der Mintarder in Duisburg und die Bezirksligapartie des SC Werden-Heidhausen gegen Frintrop müssen nun neu angesetzt werden. Offizieller Nachholspieltag ist Karnevalssonntag, 23. Februar, die Vereine dürfen sich aber auf einen früheren Termin einigen. Am 23. Februar sollen auch die Mintarder Damen im Viertelfinale des Kreispokals gegen den Niederrheinligisten SpVgg Steele antreten.

Zunächst geht es aber ins kommende Wochenende. Um Punkte spielen die DJK Mintard daheim gegen den FSV Duisburg und die Löwentaler beim TuSEM Essen.

So rollt‘s Leder



Mittwoch, 12. Februar

18.45 Uhr: FC Stoppenberg II gegen SC Werden-Heidhausen III, Am Hallo.

Sonntag, 16. Februar

11 Uhr: TuSEM Essen gegen SC Werden-Heidhausen I, Fibelweg.

11 Uhr: SuS Haarzopf II gegen SC Werden-Heidhausen II, Föhrenweg.

11 Uhr: SC Werden-Heidhausen III gegen NK Croatia Essen II, Löwental.

12.30 Uhr: FSV Kettwig II gegen SC Frintrop II, Ruhrtalstraße.

13 Uhr: Adler Union Frintrop gegen SC Werden-Heidhausen Damen, Wasserturm.

15 Uhr: FSV Kettwig I gegen Türkiyemspor Essen, Ruhrtalstraße.

15.15 Uhr: DJK Mintard I gegen FSV Duisburg, Durch die Aue.