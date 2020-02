Der Stadtspiegel berichtet über den Handball in Kettwig und Werden. Während die Löwentaler frei hatten, konnten die beiden KSV-Teams ihre Nachholspiele in Überruhr für sich entscheiden.



Vor großer Kulisse forderte das intensiv geführte Verbandsligaderby von beiden Teams alles. 14 Sekunden vor dem Ende war immer noch alles offen. Dann blieb ein Wurf der Gastgeber im Block der Kettwiger hängen. Christian Röckmann erkannte die Situation und sprintete nach vorne. Keeper Florian Kundt warf ihm zentimetergenau den Ball zu und Röckmann tauchte mutterseelenallein vorm Überruhrer Tor auf…

SG Überruhr gegen Kettwiger SV I 23:24

Tore: Leisen 5, Pfeiffer 5, Möller 3, Röckmann 3, Gehsla 2, Heiderich 2, Mühlenhoff 2, Bing, Götte. Zunächst verlief das mit Spannung erwartete Topspiel der Verbandsliga ausgeglichen. Dann fanden die Gäste besser in die Partie und konnten sich ein wenig absetzen. Torhüter Florian Kundt war maßgeblich daran beteiligt und brachte die Überruhrer immer wieder zur Verzweiflung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das mit 12:12 in die Halbzeit ging. Später konnte Kettwig gleich zwei Siebenmeter nicht verwandeln und Überruhr ging mit 17:15 in Führung. Dann wechselte das Schlachtenglück wieder und den Kettwigern gelang es, die Kontrolle zu übernehmen. In den nun folgen zehn Minuten gelang der Heimmannschaft nur ein einziger Treffer. Die Gäste dagegen trafen durch Marvin Leisen (3), Lars Pfeiffer, Christian Röckmann und Kai Mühlenhoff, gingen so mit 21:18 in Führung.

Spannendes Derby

Ein Wechselfehler und die daraus resultierende Zeitstrafe sorgten allerdings dafür, dass die Hausherren Morgenluft witterten. Überruhr rappelte sich wieder auf und drehte dieses nun unfassbar spannend gewordene Derby zu seinen Gunsten. Fünf Minuten vor dem Ende gelang Überruhr mit 23:22 die erneute Führung. Nun kulminierte die Dramatik dieser Partie. Lennart Möller warf den Ausgleich und Marvin Leisen hatte bei einem Gegenstoß die Führung in der Hand. Doch der starke Torhüter Christian Ridder verhinderte mit einer Parade das Tor. Bei eigenem Ballbesitz hatte es Überruhr nun in der Hand, das Spiel für sich zu entscheiden. Es kam ganz anders. Christian Röckmann behielt sechs Sekunden vor der Sirene die Nerven, entschied sich für die untere rechte Ecke und warf ins Glück. Der Siegtreffer löste alle Bremsen und ließ die Gäste triumphieren.

Nüchtern betrachtet, liegen die Kettwiger nach zwei Dritteln der Saison völlig zu recht auf dem zweiten Tabellenplatz der Verbandsliga. Spitzenreiter HSG Bergische Panther II hat einen Zähler mehr auf dem Konto, muss aber noch in Kettwig antreten. Zunächst aber kommt Schlusslicht ETB SW Essen ins THG.

SG Überruhr II gegen Kettwiger SV II 27:32

Tore: Müller 11, S. Schinke 5, Bach 4, Beede 4, Scholten 4, R. Schinke 3, Fuchs.

Wer will diese Kettwiger noch stoppen? Sage und schreibe sechs Siege in Folge sorgen dafür, dass die KSV-Reserve den vierten Platz der Landesliga absichert. Auch beim Aufsteiger in Überruhr gewannen die Gartenstädter. Die Gastgeber hatten im Nachholspiel zwar den besseren Start. Nach dem Ausgleich durch Pascal Müller setzte sich der KSV aber über 10:6 auf 22:14 ab und legte damit den Grundstein zum Erfolg. Überruhr kämpfte sich noch einmal auf 24:26 heran. Doch die Gastgeber schafften die Wende nicht mehr, da das Gästeteam von Coach Sebastian Kessler die Übersicht behielt. Mit einem Heimsieg über den Drittplatzierten HSG Mülheim könnten die Kettwiger selbst diesen Rang einnehmen.

So fliegt das Leder

Samstag, 29. Februar

15.30 Uhr: Kettwiger SV II gegen HSG Mülheim, Halle THG.

17.30 Uhr: Kettwiger SV I gegen ETB SW Essen, Halle THG.

18 Uhr: DJK Werden III gegen DJK Altendorf 09 III, Halle Löwental.

19.30 VfR Mülheim Saarn gegen DJK Werden I, Halle Holzstraße.

Sonntag, 1. März

13 Uhr: HSG Werden / Phönix II gegen DJK Altendorf 09, Raumerhalle.

14 Uhr: TuSEM III gegen DJK Werden II, Halle Margarethenhöhe.