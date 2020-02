Die Bollerwagen stehen schon in den Startlöchern. Am Sonntag, 23. Februar, schlängelt sich ab 11.11 Uhr der kunterbunte Zug durch die Altstadt. Die Veranstalter Anja Kirchhoff und Ulf Korten nennen Details.

Die Teilnehmer des 42. Werdener Bollerwagenzuges sind teils ganz alte Hasen, teils närrische Frischlinge. So werden zum Beispiel die Handballer der DJK Grün Weiß Werden, die Grünen im Stadtbezirk IX sowie die Kinder und Jugendgruppe des DRK Essen als „Ersttäter“ mitmischen. Insgesamt haben sich 20 Vereine und Gruppen mit mehr als 400 Aktiven für den närrischen Weg zum Rathausplatz angemeldet. Dort werden sie dann von Klaus Pelizaeus und Eugen Giepen empfangen. Launig und musikalisch werden die beiden Stimmungskanonen das Programm auf dem Rathausbalkon bestreiten. Höhepunkt ist der Besuch des Stadtprinzenpaares und des Kinderprinzenpaares der Stadt Essen. Die Veranstalter freuen sich, dass der Besuch in Werden bei den Tollitäten fest im Terminkalender verankert ist.

Zusätzliche Kosten

Damit alle Gruppen und Teilnehmer zügig ihr Ziel erreichen können, bitten Anja Kirchhoff und Ulf Korten darum, den Rathausplatz zunächst weitgehend für die Aktiven freizuhalten. Nach deren Eintreffen könne dann bis 13.30 Uhr gemeinsam kräftig gefeiert werden. Danach reinigt die EBE nach der Strecke auch den Rathausplatz. Während der Veranstaltung steht den Besuchern und Teilnehmern von 11.30 Uhr bis etwa 14 Uhr die Toilettenanlage am Marktplatz zur Verfügung, die eigens geöffnet wird. Erstmals musste aufgrund verschärfter Bestimmungen der Einsatz eines professionellen Sicherheitsdienstes vereinbart werden. Zusätzliche Kosten, die schon richtig weh tun. Doch Korten stellt klar: „Was den Bereich der Sicherheit angeht, wollen und werden wir keine Abstriche machen. Alles was für die Genehmigung notwendig ist, wird auch gemacht.“ Die Besucher werden gebeten, auf große Taschen und Rucksäcke zu verzichten: „Geben sie bitte den Kindern kleine Jutebeutel zum Sammeln

von Kamelle an die Hand. Spielzeugwaffen und gefährliche Gegenstände

gehören ebenfalls nicht an die Zugstrecke.“

Um die zusätzlichen Kosten aufzufangen, warben die Bollerwagenjecken nun vor Edeka Diekmann für ihre Sache. Kinder konnten bunt geschminkt werden und viele Werdener ließen es in der Spendenbüchse klingeln und rascheln. Andreas Diekmann unterstützt die Narren erneut mit einer großzügigen Spende für die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes.

Sicherungsmaßnahmen

Anja Kirchhoff und Ulf Korten bitten die Werdener herzlich um Verständnis für die notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Denn damit Essens kleinster Karnevalszug durch die Werdener Straßen rollen kann, sind Straßensperrungen und Parkverbote notwendig. Besucher, die nicht zu Fuß oder mit dem ÖPNV kommen, sollten die deutlich außerhalb des Veranstaltungsbereiches liegenden Parkmöglichkeiten nutzen wie zum Beispiel den Platz der Feintuchwerke. Am Sonntag gilt ab 8 Uhr ein absolutes Parkverbot an der gesamten Zugstrecke: Von der Ecke Dücker- / Heckstraße ziehen die Narren durch Heckstraße, Joseph-Breuer Straße, Körholzstraße, Grafenstraße und dann auf der Heckstraße bis zum Rathausplatz. Die Parkverbotsschilder werden frühzeitig aufgestellt und die Anwohner zusätzlich mit Handzetteln informiert. Sollten aber am Sonntag dennoch Fahrzeuge im Veranstaltungsbereich stehen, wird das Ordnungsamt sie abschleppen lassen. Die Parkbuchten zwischen Pelikanbrunnen und Joseph-Breuer Straße bleiben ebenso nutzbar wie die Parkplätze Joseph-Breuer-Straße und Ecke Körholz- / Grafenstraße. Um 10 Uhr erfolgt allerdings die Sperrung des Zugweges für den Durchgangsverkehr. Dann ist von diesen Parkbereichen natürlich keine Ausfahrt mehr möglich. Nach dem Umzug erfolgt zunächst noch die Reinigung der Straßen durch die EBE. Die Aufhebung der einzelnen Sperren kann also unter Umständen bis deutlich nach Ende des Umzugs dauern. Der Bereich am Rathausplatz wird zum Beispiel erst gegen etwa 14 Uhr freigegeben.