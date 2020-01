Die Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualtäter festgenommen werden, der im Oktober eine Frau angegriffen haben soll.

Donnerstagmorgen, 17. Oktober, griff ein unbekannter Mann gegen 8.45 Uhr an der Onckenstraße, unmittelbar am S-Bahnhof Frohnhausen, eine Fußgängerin an.

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte ein 26-Jähriger identifiziert und ein Haftbefehl angeregt werden. Am Freitag, 10. Januar, folgte die Festnahme des Mannes, der polizeilich bereits in Erscheinung getreten ist. Das Amtsgericht ordnete den Vollzug des Haftbefehls an.