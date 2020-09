Der Ex-Lehrer Gerd Henkel war mitreißend, Mann des Wortes und der Taten. Alle werden Henkel so in Erinnerung behalten, wie sie ihn Jahrzehnte erlebt haben: Engagiert, kraftvoll, unabhängig, prinzipienfest, mutig. Gerhard Henkel ist tot. Am 4. September ist er nach schwerer Krankheit gestorben. Generationen von Schülern, Lehrer trauern um ihren langjährigen Lehrer Gerhard Henkel. Gerd – nannten ihn alle liebevoll – war ein Vollblut-Pädagoge.



Ein Mann mit tiefer Leidenschaft zu „seiner“ Schule, unerschrocken, klar. Um 2000 ging die Schülerzahl zurück. Von drei Gymnasien – Burg-, Luisen-, Alfred-Krupp – musste eine schließen. Henkel tourte mit Bus, Mikrofon durch Essen, kämpfte für den Erhalt seiner Schule – der Run auf das Frohnhauser Gymnasium nahm Fahrt auf…

Gerd Henkel war Anwalt der Schüler. Er blickte dabei stets „über den Tellerrand“. Unvergessen seine Erfolge - das Essen West Gymnasium, multikulturell, jubelte unzählige Male als Stadtmeister; ferner die Fußball- und Street-Basketball-Triumphe wie u a. Schulmeisterschaften in Berlin. Henkel gab der AKS viele Ideen und Anstöße. Er verstand es zu motivieren. Er hatte ein sicheres Gespür, mit seiner Schul-Leidenschaft - Kollegen sowie Schüler anzustecken.

Dabei waren die AKS-Sportler 2015 bei „Essen stellt sich quer“ ,um gemeinsam für die Werte der Menschlichkeit und des Miteinanders einzustehen und damit deutlich zu machen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Essen in keiner Form willkommen sind. Mit dabei war AKS-Urgestein: Ex-Lehrer Gerd Henkel: Mitreißend, Mann des Wortes und der Taten. Sie alle werden Henkel so in Erinnerung behalten, wie sie ihn Jahrzehnte erlebt haben: Engagiert, kraftvoll, unabhängig, prinzipienfest, mutig.

Stimmen zum Tod von Gerd Henkel

Bernd Dröse, ehemaliger Kollege: „Ich bin sehr traurig, da Gerd eine Institution an der AKS war. Ich werde ihn als "Anwalt" und Vertrauenslehrer der Schüler sowie als kritischen, engagierten und meist heiteren Kollegen in Erinnerung behalten, der auch bei den Kolleg(inne)n wegen seiner vielen - oft unkonventionellen - Ideen überaus beliebt war.. Er war selbst Schüler an "seiner" KO, hat viel mehr als es seine Pflicht gewesen wäre für die Schüler/innen getan und durch seine Art die Fachschaft Sport plus die gesamte Schule positiv geprägt. So einen Lehrer und Menschen wie Gerd kann man sich an der Schule seiner Kinder nur wünschen!“

Klaus Persch, Bezirksbürgermeister, zeigte sich sichtlich erschrocken. „Die Nachricht hat mich tief getroffen. Gerd Henkel hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass die AKS erhalten blieb.

Ali Kaan Sevinc, Ex-Schüler: „Der Tod von Gerd Henkel ist tragisch, macht mich sehr traurig. Mit ihm stirbt ein sehr engagierter Mensch, der sich für Schüler-/innen unermüdlich stark eingesetzt hat. DANKE, Gerd!“

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 18.9.,13 Uhr, in der Trauerhalle des Heißener Friedhofes am Sundenweg 20, Mülheim, statt.