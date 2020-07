Das Flair in und vor dem Café Restaurant „Jetzt & Hier“, gegenüber dem Frohnhauser Markt, hat Magie! Es ist hier urgemütlich seit 17 Jahren. Doch in letzter Zeit sind Nichtsnutze, Schmierfinken mit Einbrüchen, Schweinereien am Werk. Schaffen Schnappatmung beim Inhaber Sidig Haidari und Wut den Gästen.



Wir berichteten bereits Ende 2019 über vermehrte Einbrüche, Diebstähle. Scheiben wurden eingeschlagen, neue Sonnenschirme aufgeschnitten; gar ein Zigarettenautomat geklaut. „Wache“ Augen gibt es in den Räumlichkeiten – doch die Dreistigkeit der „Drecksäcke“ nimmt zu. „Immer nachts, meistens an Wochenenden“, bestätigt uns Sidig Haidari, der das Restaurant – wegen Corona - Mitte Mai wieder öffnete.

Rückblende. Passiert zwischen 20.-25.Mai. Wie würden Sie reagieren, wenn alle großen Geschäftsscheiben von oben bis unten mit rohen Eiergeschossen komplett versaut wurden? Es kommt noch ekliger.

Ekliger Vandalismus

Hof-Seite des Ladens, Lüneburger Straße. Eine Sammelstelle mit Restaurantabfällen und Frittieröl sollen entsorgt werden. Doch der komplette Inhalt wird von Eindringlingen nachts auf alle Stufen bis zum Keller gekippt; außerdem auf den Gullideckel. „Das mussten wir alles fachmännisch Reinigen lassen“, beklagt den Vandalismus angesäuert Sidig Haidari. Anzeige wurde erstattet.

Übrigens, unter Zerstörungen und Besprühung auf renovierten Hausfassaden leidet das Marktumfeld in letzter sehr.

Sachdienliche Hinweise: Polizei 0201/8290