Am Freitagabend (3. Januar, 21.50 Uhr) wurde die Polizei zu einem Brand an einer Schule an der Ohmstraße gerufen.

Mehrere Brandmelder waren ausgelöst worden, weil ein Bücherregal in einem Klassenzimmer in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen, durch den Brand und die Löscharbeiten wurden sowohl das Klassenzimmer als auch Teile des Flurs beschädigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Zeugen, die Angaben zu dem Feuer in der Schule machen können, werden gebeten, sich bei der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.