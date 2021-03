Achtung! Ab Samstag geht's los! Sie fallen auf, fahren elektrisch – die neuen goldgelben Essener „Bussi“-Großraumtaxis. Hin und weg von der ersten „Bussi“-Fahrt sind die Ratsherren Rolf Fliß und Stephan Neumann. Aber, wie kommt man denn an das neue gelbe Gefährt? „Ganz einfach“, verrät Fliß. „Bussi kommt auf Anforderung der Smartphon-App. Man nennt ihn auch modern „on demand Shutle“. Also, ein Hoch auf "Shutle-Bussi"..

Gleich 5 sonnengelbe Fahrzeuge vom Typ Londontaxi stehen Freitag- und Samstagabend von 19 bis 2 Uhr morgens umweltfreundlich elektrisch zur Verfügung. Fliß fächert auf: „In Pandemiezeiten können 3 Personen mitfahren, sonst 5. Eine ausfahrbare Rampe macht Bussi barrierefrei und kann via App zu über 3.000 Haltepunkten beordert werden. Diese liegen in den dicht bewohnten Stadtteilen im sogenannten Speckgürtel der Stadt. Es sind die Stadtteile Altendorf, Holsterhausen, Rüttenscheid, Südviertel, Südostviertel und natürlich der ganze Stadtkern selbst.

"Rechtzeitig zum Wiedererwachen des geschäftlichen und kulturellen Lebens!"

Abgebucht wird der Fahrpreis per Kreditkarte oder über PayPal bargeldlos. Grundlage der Bezahlung ist die per Luftlinie errechnete Fahrstrecke. RuhrBahn-Ticket-Abonnenten erhalten 25%Rabatt; Mitfahrer/Innen sogar noch mehr. Seit Samstag geht's also endlich los und kommt damit gerade rechtzeitig zum Wiedererwachen des geschäftlichen und kulturellen Lebens!“

Bürgermeister Rolf Fliß ist begeistert von dem neuen Wochenendangebot: „Flexibel, schnell und mit umweltfreundlichem Elektroantrieb die ganze Nacht durch Essens Ausgehviertel und wieder nach Hause. So geht moderner, klima- und umweltschonender Nahverkehr.“

Und für den verkehrspolitischen Sprecher Stephan Neumann ist das per App bestellbare Nachtangebot der Ruhrbahn der erste Sc