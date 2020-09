Wenn der Essener Polizeichor in der Adventszeit zu seinen drei Konzerten in der Philharmonie ruft, beginnt der Run auf die Karten. Voriges Jahr platzte die Philharmonie Essen fast aus den Nähten. Stets Tusch! Ausverkauft. Vorbei…Fakt, ohne die jährlichen drei Weihnachtskonzerte mit 6000 Besuchern ist die Stadt Essen um einen Leuchtturm ärmer…

Es ist zum Heulen!

Hinsetzen! Abschalten! Alle Jahre wieder mit dabei war Polizeipräsident Frank Richter. Und Alfred Brede, Vorsitzender Polizeichor Essen. „Eine ganz besonders festliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit bieten die traditionellen Weihnachtskonzerte der Essener Polizei. Ein Konzertereignis, das seit Jahrzehnten im Essener Kulturkalender einen festen Platz hat.“



Ein kleiner fieser Virus macht alles kaputt!

Auch der Polizeichor Essen muss in die musikalische Zwangspause! Er befindet sich seit März 2020 in der immer noch andauernden „Kontaktsperre“; muss auf seine musikalische Probenarbeit und alle in diesem Jahr vorgesehenen Konzertveranstaltungen verzichten.Die für den 12. und 13. Dezember 2020 geplanten Weihnachtskonzerte des Polizeichores Essen in der Philharmonie Essen sind daher abgesagt.

Gründe dafür sind die noch andauernde Infektionsgefahr sowie die aktuell von der Stadt Essen herausgegebenen Vorbeugungsrichtlinien.

Die Verantwortlichen hoffen, dass die für das Jahr 2021 geplanten 66. Weihnachtskonzerte

am 11. und 12. Dezember in der Philharmonie Essen wieder stattfinden können.

Verschwinde Corona. Endlich! Dich will keiner!