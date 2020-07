Es passierte Samstag, 11. Juli. Traumwetter. Für Jürgen Dobiasch wurde der Tag zum Albtraum. Ihn kennt jeder auf dem Frohnhauser Markt. Auch seinen Bus „Blumen Jürgen“. Jürgen ist eine Frohnatur – wie seine Frau Moni. „Ich geh eben die bestellten Sachen bei den Markthändlern abholen“, zwitschert Moni ihrem Jürgen ins Ohr. Sie kommt schnell zurück mit zwei vollen Taschen.



Jürgen rückblickend: In sechs Jahre auf dem Essen-Frohnhauer Wochenmarkt habe ich mehr Freunde gewonnen als bei uns auf dem Land in Geldern.

12.20 Uhr: Jürgen sieht drei Männer. „Der Ältere, circa 65-70 Jahre alt, geht zum Blumenstand rechts außen. Er lässt sich unterschiedliche Pflanzen zeigen, schaut mal da und dort hin, sagt dann: „Ich komme gleich wieder.“

Jürgen: „Er wirkte ungepflegt, fieser Kerl, mit dickem Bauch, fettigem, schulterlangem Haar, circa 1.80 groß. Die zwei anderen Männer, kleiner, kürzere Haare, sind verschwunden.

12.40 Uhr: Moni fragt ihren Mann: „Hast du das Portemonnaie?“ „Liegt in der Kasse“. Und die ist befestigt. Aber leer. Börse weg! Auch die zwei Taschen samt Inhalt! Die Männer futsch…

Jürgen läuft über den Markt. Sucht die Männer. Weg! Er ruft sofort die Polizei an.

Vor Wut wollte ich in Essen aufhören!

Seine Frau weint furchtbar. Jürgen wütend: „Mein Herz! Ich hatte ‚ne richtige Blockade. Dass keiner das am Stand merkte? Hammer! Es machte mir unheimlich zu schaffen. Samstag war ich drauf und dran: Aufzuhören. Hinzuschmeißen! Unermüdlich Arbeiten, dann das!“

Auf Blumen Jürgen ist stets Verlass. Bei allen Wettern ist er da. Stets lustig, macht Komplimente, ein Markt-Unikum mit seinem braunen Lederhut. Donnerstags und samstags fährt er mit seinem Blumen-Bus um 4.30 Uhr von Geldern nach Essen zum Markt, erst gegen 16 Uhr ist er wieder Zuhause. Er berät geduldig Kunden unermüdlich, weiß zu jeder Blume kleine Geschichten wie zu der großen Blume Kurkuma. „Kommt aus dem asiatischen Raum. Allein die Blüte ist schon ein Leckerbissen. Es gibt auch das Gewürz Kurkuma. Das wird aus der Wurzel gewonnen. Man muss sich in Blumen reindenken. Das ist sehr wichtig. Wir produzieren alles, was uns selbst gefällt. Wissen, was die Kunden haben wollen, danach wird auch gepflanzt. Das macht Wochenmarkt aus."

Markt-Warnung!

Donnerstag: Jürgen sieht Kunde Reiner Theunissen: „Komm her, mein Freund. Ich habe was für dich.“ Er hält eine große Blume hoch. „Ich wollte nur was Kleines.“ „Der Preis ist ganz klein.“ Schon wechselt ein blaues Lieschen den Besitzer. „Das ist ein dänisches Lieschen. Für drinnen und draußen.“ Als Theunissen vom dreisten Diebstahl hört, ist er platt. „So ein netter Kerl. Immer gut drauf. Jürgen ist der Essener Markt-Magnet!“

Marktobmann Wolfgang Dotten zum Diebstahl, sehr ernst: „So was kommt leider immer wieder vor. Die Leute müssen achtsam, nicht leichtsinnig sein mit Geldbörsen, Taschen.“ Erbost ergänzt er: „Samstagmorgen wurden wieder zwei Mülltonnen abgetreten am Markt.“

Sachdienliche Hinweise: Polizei Telefon 0201/8290