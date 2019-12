Aufgrund von starkem Cannabisgeruch suchten Polizeibeamte am 25. Dezember gegen 23.55 Uhr eine Wohnung auf der Steubenstraße auf.

Der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber öffnete sichtlich überrascht die Wohnungstür. Der Cannabisgeruch wurde nach dem Öffnen noch stärker und der Mann zeigte sich auf Nachfrage der Beamten geständig. Allerdings äußerte er, lediglich Betäubungsmittel für den Eigenbedarf in der Wohnung zu haben.

Ein auf Rauschgift spezialisierter Diensthund wurde zur Wohnungsdurchsuchung hinzugezogen. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten diverse Gegenstände für die Cannabiszubereitung, mehrere Handys und Messer sowie zahlreiche Druckverschlusstütchen/Vakuumieruntensilien und Betäubungsmittel.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Essener Polizeigewahrsam gebracht. Am nächsten Tag ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Drogendealer an.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts des Illegalen Handels von Betäubungsmitteln.