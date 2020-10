Ich hatte das unvergessliche Erlebnis, die 19-jährige Tochter Emma von Dr. Maria Lüttringhaus noch vor einigen Tagen zu sehen, zu streicheln. Emma lernte ich vor zwei Jahren im Lüttringhaus kennen. Und eins ihrer außergewöhnlichen Talente kennen. Die hingen an den Wänden, zogen mich magisch an: Bunt, temperamenvoll – unvergesslich!

So bleibt auch für mich Emma für ewig unvergessen! Die trotz ihrer schweren Behinderung in sehr jungen Jahren stets mit ihrer Fröhlichkeit andere ansteckte.



„In der Nacht zum Freitag ist Emma ganz friedlich eingeschlafen.

Es ist sehr schmerzhaft, aber auch sehr gut, denn es ist ihr viel Leid erspart geblieben. Ich weiß, dass ihr sie jetzt in Gedanken miteinschließt“, trauert ihre unheimlich herzensstarke Mama.

„Vor sechs Wochen haben wir an ihrem Geburtstag noch zu dem Lied „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor getanzt. Sie hat sich bis zum Schluss ihr Lächeln bewahrt und mit ihren Augen alle verzaubert“.

Ich bin glücklich, dass ich Emma kennenlernen durfte, werde ihr leichtes, herzliches Lächeln nie vergessen! Emma, beglücke, begleite uns weiter von oben…