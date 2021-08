Die Säcke stechen ins Auge; von Künstlern bemalt, angebracht an Baumstämmen. Hurra, auch der älteste Essener Markt, der Frohnhauser, ist plötzlich bunt, lockt Neugierige an. „Ein schöner Blickfang für das Viertel“, bestätigt Claudia C. Auf den Säcken steht u. a.:“you have two homes earth & family – take care of them”. Erleichterung bei Doris Eisenmenger, Bezirksbürgermeisterin: „Die street-art-Baumbewässerungssäcke sind endlich da. An 150 Stadtbäumen in Frohnhausen, Rüttenscheid, Süd, Altenessen sowie am Brüsseler Platz zu erleben.



Ich bedanke mich bei der Firma EON, dass sie die Säcke gesponsert hat und nicht nur Bäume, sondern auch die Stadtteile beleben. Sowie über die Unterstützung von Grün und Gruga, die bereit ist, die Versorgung der Baumsäcke zu übernehmen - bei Trockenheit die Säcke mit Wasser zu füllen; sie im Winter einzulagern.“ Ahmad Omeirat, Fraktionsvorsitzender Ratsherr Grüne, spontan: „Ich finde die Wassersäcke gut, weil sie Bäume und Umwelt schützen; kostbares Wasser sparen. Dass wir endlich in Frohnhausen damit begonnen haben, freut mich sehr.“



Klimawandel hat mittlerweile die Menschheit fest im Griff

Unwetter häufen sich. Und lebenswichtige Bäume auf versiegeltem Untergrund leiden, verdursten, sterben - wenn Menschen sich nicht um ihr Leben kümmern. #artfortrees hatte die ins Auge fallende Idee, die Baum-Säcke nicht im langweiligen Grün zu bringen, sondern sie in Kunstobjekte zu verwandeln. Rudolf Klöckner, Inhaber der Urbanshit Gallery, bilanziert: „Eine Galerie in Hamburg hat sich spezialisiert auf Künstler aus dem street-art-Bereich. Eine junge, zeitgenössische Kunstform, die aktuelle Themen bildlich umsetzen, sichtbar machen. Aus LKW-Planen wurden Säcke genäht, die 100 l fassen. Vier Künstler, aus Düsseldorf, Hamburg, Berlin, engagierten sich. Jeder kann sich eine Gießkanne nehmen, Bäume wässern. Somit selbst ein Teil des Programms werden.“ Großer Einsatz von E WIE EINFACH gemeinsam für Stadtwandel, der Runde Tisch, die Ehrenamt Agentur Essen e.V.

Wassersäcke auf Planen

Katja Steger, Geschäftsführerin E, räumt ein: „Die grüngrauen Planen waren nicht so prickelnd, die kann man doch spannender gestalten, so kamen wir auf den Hamburger Partner.“

Doris Eisenmenger innige Bitte: „Dass wir die großartige Aktion ausweiten können auf noch mehr Stadtteile. Somit Bäume nicht dursten lassen, sondern mit den Säcken bestücken können.“

