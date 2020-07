Mit einem Lichtbild sucht die Polizei nun nach einem Mann, der in Frohnhausen mit Falschgeld bezahlt haben soll.

Am 12. April gegen 15 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk an der Raumerstraße und bezahlte ein Getränk mit einem gefälschten Geldschein. Während des Bezahlvorgangs stellte der Unbekannte dem Mitarbeiter des Kiosk auffällig viele Fragen, vermutlich um ihn so von dem Falschgeld abzulenken. Nachdem er das Getränk bezahlt hatte, verließ er den Kiosk.

Im Anschluss stellte der Mitarbeiter fest, dass es sich um einen gefälschten 10-Euro-Schein gehandelt hat. Der mutmaßliche Betrüger ist zirka 30 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hat eine korpulente Statur. Er hat ein südländisches Aussehen, eine Glatze und einen gepflegten Bart. Zur Tatzeit trug er ein blaues Polo-Shirt und sprach akzentfreies Deutsch.

Eine Überwachungskamera nahm den Tatverdächtigen auf. Mit diesem Lichtbild sucht die Polizei nun nach der Identität des Mannes. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen.

Solange die Fahndung läuft, ist das Foto des Gesuchten unter diesem Link zu finden.