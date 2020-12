Auf dem Frohnhauser Markt zogen Samstag zwei Stände vom Achilles Förderverein für das Apostelhaus e.V. die Leute magisch an: Duftende Reibekuchen mit selbstgemachtem Apfelmus; der adventlich geschmückte Stand mit u. a. 300 verführerischen Plätzchen-Tüten. Hui - frech, fröhliche Bilder von Petra Joswiak.



Verneigung vor Wolfgang Dotten, Markt-Obmann, der spontan spendete und die Stände für Achilles machbar machte. Er sprach mit dem Marktmeister, dass durch „Achilles“ Kinder nach der Schule kostenlos im Apo-Jugendhaus Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung bekommen.

Dr. Martin Ehlers, Achilles, strahlte dankbar mit Mitgliedern bei Traumwetter für die herrlichen Stände, da der Weihnachtsmarkt, Gervinusplatz, Corona-bedingt ausfiel. Adelheid Eickmeier frohlockte mit Tochter Petra Joswiak, die den frechen Vogel Maskottchen „Achilles“ erschuf. Der Erlös fließt zu 100% an das Apo-Jugendhaus. Kuschel-Stofftiere wurden außerdem an Kinder verschenkt.