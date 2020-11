DieCorona-Pandemie bringt stärksten Stress und Druck auf Menschen. Die müssen ja auch mal raus. An die frische Luft. Außerdem sollen Leute, besonders Ältere, viel trinken. Da erzählte mir eine Bekannte von einem dringenden Problem. Wohin draußen, wenn man plötzlich MUSS. Hitzewellen! Horror!



"In Konditoreien, Bäckereien kann ich weiter einkaufen, darf mich dort aber nicht hinsetzen, plus alle Toiletten sind dicht; mit Stuhl-Gängen versperrt." Der Druck drängt. Schnell Grünanlagen suchen mit Büschen? Die sind jetzt blätterlos. Wohin ducken - suchen verzweifelt die fast Hosen-losen? Für Männer problemlos. Abwarten. "Meiner stellte sich in eine blättrige Ecke. Mit schlurfendem Schritt kam er verkniffen zurück; Gras suchend, nachdem das Geschäft eines Vierbeiners unter der Profilsohle klebte.

Vorschlag an die Stadt: Druck los - mit transportablen Klos!