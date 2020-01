Zwei junge Männer (17,18) wurden gestern Abend, 21. Januar, festgenommen - sie sollen Waren unter einem falschen Namen bestellt und nicht dafür bezahlt haben.

Eine 29-jährige Anwohnerin der Düsseldorfer Straße hatte sich gestern Mittag gegen 13 Uhr an die Polizei gewandt. Sie habe innerhalb des vergangenen Monats bereits mehrfach Pakete für einen angeblichen Nachbarn angenommen. Der auf dem Paket adressierte Empfänger wohne gar nicht im Haus, dennoch seien die Pakete von einem Unbekannten abgeholt worden - dieser Vorgang war der Anwohnerin merkwürdig erschienen.

Gestern Abend gegen 18.20 Uhr konnten verdeckt arbeitende Polizeibeamte einen 17-Jährigen festnehmen, der mutmaßlich ein Paket in dem betroffenen Haus abholen wollte. Durch ihn kamen sie seinem mutmaßlichen 18-jährigen Komplizen auf die Spur und konnten auch diesen festnehmen.

Die beiden 17- und 18-Jährigen wurde am Vormittag nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen.