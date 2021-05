Team Essen, Boss Peter Berghaus, kennt jeder: Peter ist Hans Dampf für Besonderes. Er kann nicht nur Läufe! Auch Konzerte initiieren wie 2020, bezahlte er, vor dem Seniorenhaus, Frohnhausen. Wir berichteten. Tritt Corona nun Team Essen platt?“ I wo. Peter Berghaus mit Team sind voll Tatendrang. Wie der Blitz schlug die Alternative ein, als der Laminatdepotlauf zunächst wegen der Pandemie abgesagt wurde…



Peter Berghaus in Hochform: „Da wir kein Fan der virtuellen Variante sind, haben wir uns folgende Idee unter dem Motto „Laufend helfen“ als Alternative überlegt: Eine Challenge ausgeschrieben, wo jeder gelaufene km auf einer App dokumentiert und entsprechend honoriert bzw. „bezahlt“ wird. Der Erlös kommt der Kindertafel zugute.“



Peter Berghaus: Sein Aufruf zündet bereits wie Zunder

„Runter von der Couch, Lauf- und Walkingschuhe an und so viel wie möglich Kilometer sammeln, damit nicht nur Ihr, sondern auch die Spenderfirmen wie u.a. Laminatdepot ordentlich ins Schwitzen kommen. Lasst uns und Euch nicht hängen.“

Ansporn folgte flugs von Corinna Schüngel, Marketingleiterin LaminatDEPOT

„Lauft Ihr gemeinsam bis zu 5000 Kilometer, spenden wir 5.000 Euro an die Kindertafeln an unseren Filialstandorten. Schafft ihr aber mehr als 5000 Kilometer, verdoppeln wir die Summe direkt auf 10.000 Euro.“ Klar, der Knaller. Der Deal zieht! Die Spendensumme (nur von Startgeldern 5 Euro) Stand 30.Mai: 9284,00 €.

Start 1.-20.6.21: Anmeldung, Info https://laminatdepot-lauf.de

Also, meldet Euch an, lauft, walkt mit, sammelt Kilometer für den guten Zweck. Dafür gibt es das ultimative Laufshirt, Startnummer, Urkunde und vor allem die ultimative Challenge!