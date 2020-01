Die 19 und 20 Jahre alten jungen Männer liefen durch den Krupp-Park, als sich hinter ihnen eine Gruppe von fünf Männern näherte. Plötzlich schubste einer aus der Gruppe den 19-jährigen Essener zu Boden. Er verlor seine Brille, wurde am Boden liegend getreten und aufgefordert, seine Habseligkeiten herauszugeben.

Dabei entwendeten sie ihm sein Mobiltelefon. Zeitgleich wurde der 20-Jährige aus Bergisch Gladbach würgend in den "Schwitzkasten" genommen und anschließend ebenfalls zu Boden geworfen. Dort traten und schlugen ihn die unbekannten Männer gegen Beine und Oberkörper. Ihm wurde seine Laptoptasche samt Laptop entrissen.

Als die Männergruppe ihre geklaute Beute an sich gerissen hatte, flüchteten sie gemeinsam in Richtung Altendorfer Straße/Kronenbergcenter. Einer der Tatverdächtigen sprach auf Arabisch. Alle sind zwischen 19 und 25 Jahren alt und haben ein "südländisches" Aussehen.

Die beiden jungen Männer erlitten leichte Verletzungen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verlor einer der mutmaßlichen Räuber seine schwarz-rote Baseballkappe. Diese stellten die eingesetzten Beamten sicher.

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Personengruppe von fünf Männern um den Tatzeitraum gesehen haben - auffallend ist sicherlich die schwarz-rote Baseballkappe - oder weitere Angaben zu dem Raubüberfall geben können.

Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe Jugend unter der 0201/829-0 entgegen genommen.